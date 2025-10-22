Министр финансов Мади Такиев в интервью журналистам в Мажилисе сообщил прогноз стоимости доллара и барреля нефти, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: t.me/KZgovernment

«На трехлетний бюджет заложен 540 тенге за доллар, по нефти - 60 долларов за баррель», – коротко заявил глава Минфина.

Также на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения проекта закона «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» глава Минфина обозначил ряд планируемых параметров трехлетнего бюджета.

«Формирование бюджета в этом году стало одним из самых ответственных и сложных процессов. Это первый бюджет, сформированный в условиях действия нового Бюджетного кодекса, ориентированного на результат и эффективность», - сказал он.

Итак, 30 млрд тенге направлены на развитие инфраструктурных проектов в регионах, порядка 4 млрд тенге - на обеспечение первоочередных расходов, кроме того, 1,4 трлн тенге перераспределено по на приоритетные направления развития.

«Впервые проведен бюджетный обзор расходов – пересмотрены безусловно-базовые затраты государственных органов, что позволило оптимизировать 68 млрд тенге. Доля текущих административных расходов сокращена с 15% до 12,3%, что дало возможность перенаправить их на бюджет развития», - отметил Такиев.

Поступления в 2026 году прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге, из них доходы - 19,2 трлн тенге.

«По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 3,6 трлн тенге за счёт экономического роста, внедрения нового Налогового кодекса и улучшения налогового и таможенного администрирования. Это создаст основу для устойчивости государственных финансов», - сказал он.

Расходы бюджета составляют 27,8 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году.

«Дефицит бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 2,5% к ВВП, к 2028 году снижения до 0,9%. Это влечет за собой укрепление бюджетной дисциплины и снижение долговой нагрузки», - отметил глава Минфина.

Он подчеркнул, что бюджет остается социально ориентированным. В 2026 году на социальную сферу будет направлено 10,7 трлн тенге, из них 6,8 трлн тенге – это социальные выплаты и 3,9 трлн тенге - инвестиции в человеческий капитал.

«Главная задача Правительства – повышение качество жизни граждан путем структурных реформ и повышения эффективности расходов. На социальную защиту населения в 2026 году выделено - 6,8 трлн тенге. Одним из ключевых решений является начало развития цифровых механизмов назначения социальных выплат и переход на проактивный формат. Это минимизирует человеческий фактор, сокращает бюрократию и ускоряет оказание помощи», - сказал он.

Согласно параметрам, на сферу здравоохранения предусмотрено 2,7 трлн тенге, по сравнению с нынешним годом эти средства на 107 млрд тенге больше. На сферу образования и науки планируется - 902 млрд тенге. На развитие культуры, туризма и спорта в 2026 году предусмотрено - 263,5 млрд тенге.

«В 2026 году на стимулирование экономики планируется порядка 1,2 трлн тенге, а общий объем средств на развитие реального сектора увеличивается на 540 млрд тенге и составит 3,7 трлн тенге. Эти меры позволят запустить новые отраслевые драйверы роста и укрепить инвестиционный потенциал страны», - считает министр.

По его словам, одним из ключевых приоритетов остается развитие регионов, на развитие которых на 2026-2028 годы предусмотрено 581 млрд тенге, из них в 2026 году – 300 млрд тенге.

«Эти проекты определены критически важными и общестранового значения. В целях повышения самостоятельности акиматов в 2026 году регионам будет направлено через трансферты 5,1 трлн тенге», - отметил министр.

На силовой блок в 2026 году выделяется 3,0 трлн тенге, что на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году. Таким образом, расходы на оборону в 2026 году составят 1% к ВВП. Средства направляются не только на поддержание боеготовности, но и на реализацию системных новаций.