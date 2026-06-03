СД холдинга «Байтерек» утвердил решения по финансированию реального сектора экономики

Экономика

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Рассмотрены вопросы привлечения финансирования для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, развития несырьевого экспорта, а также повышения эффективности мер государственной поддержки реального сектора экономики. В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению финансирования экономики Совет директоров принял ряд решений, направленных на расширение ресурсной базы холдинга и увеличение поддержки приоритетных отраслей.

Внимание уделено поддержке отечественных экспортеров. Совет директоров одобрил заключение АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана» взаимосвязанных сделок для получения государственной гарантии Республики Казахстан в размере 250 млрд тенге сроком на 10 лет.

Реализация данного решения позволит увеличить страховую и гарантийную емкость агентства, расширить инструменты поддержки несырьевого экспорта и повысить доступ бизнеса к экспортному финансированию. Ожидается, что по итогам 2026 года портфель страховых и гарантийных обязательств агентства достигнет 1,2 трлн тенге. Утвержден План мероприятий по устойчивому развитию холдинга «Байтерек» на 2026–2028 годы.

Документ предусматривает совершенствование инструментов «зеленого» и устойчивого финансирования, поддержку проектов, способствующих низкоуглеродному росту, повышение эффективности управления ESG-рисками, прозрачности и качества корпоративного управления. В числе приоритетов также реализация социальных инициатив, совершенствование кадровой политики и внедрение лучших международных ESG-практик. В настоящее время холдинг учитывает 15 из 17 Целей устойчивого развития ООН и последовательно интегрирует соответствующие принципы в работу группы компаний. По итогам 2025 года международное рейтинговое агентство Sustainable Fitch повысило ESG-рейтинг холдинга с уровня «3» до уровня «2», подтвердив соответствие холдинга лучшим мировым стандартам в области устойчивого развития.

По итогам заседания утверждены Консолидированный отчет по рискам, отчет Службы внутреннего аудита и отчет Антикоррупционной комплаенс-службы за I квартал 2026 года.

Справочно: С начала 2026 года в рамках реализации задачи по финансированию экономики на сумму 8 трлн тенге холдингом оказана поддержка бизнесу на общую сумму порядка 3 трлн тенге. В том числе поддержку получили 2 975 проектов малого и среднего бизнеса на сумму порядка 875 млрд тенге. На развитие агропромышленного комплекса направлено около 685 млрд тенге, что позволило поддержать 5,2 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

Крупному бизнесу предоставлено финансирование, охватившее 380 проектов. По линии Qazaqstan Investment Corporation профинансировано 5 инвестиционных проектов на сумму 51,5 млрд тенге, в рамках поддержки экспорта по линии Экспортно-кредитное агентство Казахстана направлено 293,5 млрд тенге для поддержки 54 отечественных экспортеров. Таким образом, холдинг продолжает обеспечивать доступ бизнеса к финансовым инструментам, способствуя развитию предпринимательства, модернизации производства, росту экспорта и укреплению экономики страны.

#финансирование #Байтерек #холдинг

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