Глава Минпросвещения отчитался перед президентом о работе министерства

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства заслушал доклад о мерах по развитию дошкольного, среднего, технического и профессионального образования в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщили президенту, по итогам прошлого года открыто 154 новые школы на 137 тысяч ученических мест, которые решили вопрос 29 трехсменных и 12 аварийных школ. В новом учебном году планируется ввести в эксплуатацию 221 образовательное учреждение на 365 тысяч ученических мест. Показатель оснащенности школ предметными кабинетами увеличен в 2 раза, улучшилось качество интернета.

По словам Гани Бейсембаева, приоритетным направлением остается воспитательная работа. Внедрена программа «Біртұтас тәрбие», основанная на общенациональных ценностях «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс».

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о повышении качества среднего образования. Все школьные учебники переведены в цифровой формат. Каждый второй ученик, участвовавший в международных олимпиадах от Казахстана, становится призером. По итогам прошлого года представители РК завоевали 58 золотых медалей.

Главе государства были представлены проекты по трансформации системы технического и профессионального образования, развитию инклюзивного и специального образования.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поставил перед министром ряд задач по дальнейшему совершенствованию системы образования и обеспечению безопасности детей.