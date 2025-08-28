Глава Минторговли предупредил владельцев рынков Карагандинской области

Экономика
3

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев с рабочей поездкой посетил Карагандинскую область, где ознакомился с состоянием торговых рынков и объектов торговли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минторговли

В ходе визита министр осмотрел базары, проверил ход их модернизации и обсудил меры по дальнейшему развитию инфраструктуры. Согласно Закону «О регулировании торговой деятельности», до 1 января 2026 года все рынки страны должны быть переведены в формат современных стационарных объектов. Этот срок переносился трижды, поэтому дальнейших отсрочек не предусмотрено.

В Казахстане функционирует 626 рынков, из них 256 подлежат модернизации. На сегодняшний день преобразовано 156 объектов, а в 2025 году запланировано обновление ещё 100 рынков.

В Карагандинской области модернизации подлежат пять рынков. На рынке «Шыгыс» работы ведутся по графику, ввод объекта запланирован на декабрь 2025 года. На территории рынка «Тулпар» строится автоЦОН и автодром. По рынку «Горняк» реализуется проект стоимостью 557 млн тенге, завершение работ также ожидается к концу года. Руководство рынка «Алтын арба» намерено построить торговый дом площадью свыше 20 тысяч кв. м, начало работ запланировано на четвёртый квартал. Территория рынка «Кайрат» возвращена в государственную собственность из-за отсутствия деятельности.

Министр отметил, что остаются нерешёнными вопросы подключения рынков к инженерным сетям, согласования проектной документации и финансирования. Он подчеркнул, что собственники рынков несут основную ответственность за выполнение этих задач и обязаны уложиться в установленные сроки.

Арман Шаккалиев подчеркнул, что модернизация рынков находится под парламентским контролем. Владельцы объектов, не завершившие работы до установленного срока, будут привлечены к административной ответственности, вплоть до приостановки деятельности рынков.

«Наша главная задача - не просто обновить торговые объекты, а создать комфортные и безопасные условия для покупателей и предпринимателей. Модернизация рынков напрямую связана с качеством жизни населения и развитием цивилизованной торговли», – отметил министр. 

#модернизация #Карагандинская область #Минторговли #рынки

