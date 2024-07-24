Глава Минцифры встретится в США с представителями NVIDIA и Space X

Делегация министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК во главе с министром Жасланом Мадиевым находится с рабочей поездкой в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП

Фото: МЦРИАП

Цель визита - проведение переговоров с представителями правительства США, установление и укрепление партнерских отношений с ведущими мировыми технологическими гигантами, такими как NVIDIA, Microsoft, Amazon, Space X и др.

Запланирована насыщенная программа, включающая двусторонние встречи и посещение офисов крупных IT-компаний и венчурных фондов.

В целях привлечения крупных технологических компаний (big-tech) в Казахстан был проведен ряд переговоров для обсуждения совместных проектов. Стороны также планируют обсудить такие вопросы как связь, цифровая инфраструктура, классификация данных, политика приоритетности облачных технологий (cloud-first policy), международная связанность страны (connectivity) и другие.

Также глава Минцифры планирует встретиться с представителями IT- сообщества Digital Nomads, которое объединяет казахстанцев, проживающих за рубежом и работающих в ведущих технологических компаниях мира, посетить Silkroad Innovation Hub в Кремниевой долине для запуска новых акселерационных программ для стартапов из Центральной Азии.