Политика
Глава оператора по утильсбору "Жасыл даму" покинула свой пост
Жанат Самат покинула пост председателя правления АО «Жасыл даму», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Информацию подтвердил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев.
По его словам, Жанат Самат покинула пост главы «Жасыл даму» в связи с переходом на другую должность.
Напомним, что 1 февраля текущего года приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК председателем правления АО «Жасыл даму» была назначена Жанат Самат.
«Жасыл даму» определён новым оператором по утильсбору в Казахстане.