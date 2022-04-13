Жанат Самат покинула пост председателя правления АО «Жасыл даму», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Информацию подтвердил директор департамента по связям с общественностью Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Олжас Беркинбаев.

По его словам, Жанат Самат покинула пост главы «Жасыл даму» в связи с переходом на другую должность.

Напомним, что 1 февраля текущего года приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК председателем правления АО «Жасыл даму» была назначена Жанат Самат.

«Жасыл даму» определён новым оператором по утильсбору в Казахстане.