Бектенов дал ряд поручений по модернизации профтехобразования

Он подчеркнул, что колледжи должны стать «центром притяжения» для молодежи, работодателей и инвесторов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрели меры по подготовке и повышению квалификации кадров для рабочих специальностей, а также повышению престижа данных профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Глава правительства отметил, что в условиях развития экономики и появления новых производств Казахстану не хватает квалифицированных рабочих. Подготовка кадров остается важным приоритетом государственной политики и требует системного подхода, в котором будут учтены интересы и потребности рынка труда, бизнеса и обучающейся молодежи.

Премьер обратил внимание на то, что несмотря на предпринятые меры, потенциал в подготовке кадров недостаточно раскрыт – необходимо модернизировать систему профтехобразования.

«Нужно активно внедрять международные отраслевые стандарты и сертификацию. Для этого министерству просвещения необходимо провести независимую оценку качества работы, завершить профилизацию и ранжирование колледжей с определением технологических лидеров», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Особое внимание будет уделено системе стимулирования учебных заведений и внедрению KPI, которые будут мотивировать колледжи на повышение качества образования.

Ключевая задача – разработка Комплексного плана по реформированию технического и профессионального образования. Соответствующее поручение дано министерству просвещения совместно с заинтересованными госорганами, акиматами и палатой «Атамекен». Документ должен учитывать конкретные меры по техническому переоснащению колледжей, повышению квалификации преподавательского состава, улучшению образовательных программ и внедрению механизмов оценки качества работы учебных заведений.

Глава правительства также подчеркнул необходимость обеспечения преемственности между образовательными программами университетов и колледжей. На сегодня 30 ведущих вузов страны установили партнерство с более 100 колледжами, реализующими смежные образовательные программы.

«Нужно активно развивать дуальное обучение, расширять целевую подготовку кадров для конкретных предприятий в рамках госзаказа. Колледжи должны стать «центром притяжения» для молодежи, работодателей и инвесторов», — отметил Олжас Бектенов.

Министерству труда и палате «Атамекен» совместно с отраслевыми госорганами поручено создать Цифровой банк навыков на основе европейского классификатора, а на базе цифровой платформы Национальной системы квалификаций – реестр сертифицированных выпускников колледжей. Данные цифровые решения позволят наладить процесс трудоустройства выпускников.

Вместе с тем премьер отметил важность вовлечения в образовательный процесс и подготовку кадров по рабочим профессиям предпринимательского блока.

«Мировой опыт показывает, что качество подготовки кадров обеспечивается за счет четкого разделения зоны ответственности между государством, предприятиями и учебными заведениями. Поэтому мы хотим повысить роль и активность участия бизнеса в этом процессе. Самое главное в этой большой совместной работе – выпускники колледжей должны быть востребованы на рынке труда и получать достойную оплату», — добавил Олжас Бектенов.

В рамках работы по повышению статуса рабочих профессий и развития профтехобразования министерствам науки и просвещения поручено пересмотреть структуру госзаказа, увеличив количество грантов для выпускников колледжей, продолжающих обучение в университетах по родственным специальностям.