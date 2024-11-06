Глава Сената поздравил финалистов Кубка по бочча

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената, президент Казахстанской Федерации бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия Кубка по бочча, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя спортсменов, Маулен Ашимбаев отметил, что с каждым годом растет, как уровень подготовки, так и количество участников и их болельщиков. Приоритетное внимание построению инклюзивного общества, обеспечению равного доступа к качественному образованию и спорту, как неотъемлемой части Справедливого Казахстана, уделяет глава государства.

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев всегда подчеркивает, что наша главная задача – построение Справедливого Казахстана и общества равных возможностей. В этой связи, развитие бочча становится примером формирования культуры инклюзии, утверждения ценностей солидарности, единства и взаимопомощи. Мы видим, как динамично развивается сообщество бочистов в стране, как растет интерес к этому виду спорта со стороны детей и взрослых. Только за последний год число посещающих секции бочча увеличилось на 20%. Представленность наших игроков тоже постоянно расширяется. На этот раз к чемпионату присоединились спортсмены из 14 регионов. Уверен, что в скором времени мы сможем чествовать на наших турнирах участников со всей страны», – подчеркнул президент Казахстанской Федерации бочча.

Он также отметил, что федерация ведет системную работу по развитию бочча по всем направлениям, включая открытие филиалов в регионах и повышение квалификации тренеров. Согласно утвержденным правилам проведена аттестация 19 тренеров и 3 судей. Высокие результаты показывают казахстанские спортсмены и на международных соревнованиях.

«Рад отметить успешное выступление сборной Казахстана на Паралимпиаде в Париже. Уверен, что на следующих Играх будут представлены и спортсмены-боччисты из Казахстана. Наша федерация приложит все усилия для достижения этой цели. Вы своим примером вдохновляете, мотивируете и доказываете, что нет ничего невозможного», – сказал Маулен Ашимбаев и выразил благодарность также и волонтерам – студентам Академии физической культуры и массового спорта, которые оказали поддержку в проведении соревнований.

По итогам Кубка были определены и награждены победители по четырём классам среди взрослых и юниоров. В общекомандном зачете победила команда Астаны. Второго места удостоились спортсмены Алматы, третье почетное место завоевали боччисты из Павлодарской области.