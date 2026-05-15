Главам государств ОТГ презентовали цифровые решения GovТeсh

Цифровизация,Президент
102

Казахстан рассматривает ИИ как стратегический приоритет, выстраивая полноценную экосистему через развитие инфраструктуры, человеческого капитала и инновационных продуктов

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты стран ОТГ, принимающие участие в неформальном саммите в Туркестане, были ознакомлены с ключевыми инициативами по развитию цифровой экономики Казахстана и укреплению технологического партнерства в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал главам государств, что Казахстан рассматривает ИИ как стратегический приоритет, выстраивая полноценную экосистему через развитие инфраструктуры, человеческого капитала и инновационных продуктов. Сегодня в Казахстане активно внедряются технологии спутниковой связи от Starlink и OneWeb, а строительство Транскаспийской волоконно-оптической линии связи обещает вывести транзитный потенциал страны на новый уровень. 

Важным шагом стало наращивание вычислительных мощностей: вслед за запуском крупнейших суперкомпьютеров региона стартует амбициозный проект «Долина ЦОД». Этот хаб мощностью не менее 1 ГВт призван стать фундаментом для новой экспортной модели экономики, основанной на предоставлении AI-вычислений. Сотрудничество стран ОТГ уже приносит практические плоды в космической отрасли. В партнерстве с Узбекистаном, Турцией и Азербайджаном Казахстан работает над созданием научного спутника CubeSat, запуск которого запланирован на следующий год.  Искусственный интеллект активно внедряется в систему госуправления. Такие решения, как ассистент eGov AI и платформа AlemGPT, делают государственные услуги более интеллектуальными и проактивными.

В Казахстане также формируется непрерывная образовательная цепочка – от школьных инициатив и центров TUMO до специализированного AI Research University.  Центром притяжения для специалистов и стартапов призван стать международный центр Аlem.ai, обеспечивающий полный цикл – от исследований до внедрения готовых продуктов. Президентам также рассказали о работе по цифровизации транспортно-логистического комплекса. Основными целями внедрения искусственного интеллекта в отрасли названы упрощение процессов, снижение издержек и наращивание транзитного потенциала стран региона. В завершение было отмечено, что страны ОТГ единогласно поддержали инициативу Казахстана по созданию Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений. Казахстан выразил искреннюю признательность партнерам за поддержку, которая способствовала принятию на 82-й сессии ЭСКАТО ООН в Бангкоке резолюции о создании этого центра в Алматы.   

#Казахстан #ОТГ #GovТeсh

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

В Туркестане возведут Центр тюркской цивилизации
Редкие артефакты XIV–XV веков показали главам государств – …
Главы Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции и Узбек…
«Организация тюркских государств – это не геополитический п…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]