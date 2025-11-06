Главе государства представили казахстанские IT-стартапы в Вашингтоне

Президент
98

В рамках своего визита в Вашингтон Касым-Жомарт Токаев встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту были представлены первый казахстанский «единорог» Higgsfield AI – платформа для генерации видео кинематографического качества на основе ИИ, Deep Infra – cервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения, Valinor – стартап в области биотехнологий, ARC Drones – разработчик автономных беспилотников, а также другие перспективные проекты.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности технологического хаба Silkroad Innovations, осуществляющего поддержку стартапов и талантливой молодежи из стран Центральной Азии в Кремниевой долине. Во встрече приняли участие представители более 20 стартапов, общая стоимость которых оценивается в 1,4 млрд долларов, что подтверждает инновационный потенциал национальной IT-экосистемы.

Глава государства высоко оценил достижения отечественных компаний в сфере высоких технологий и подчеркнул важность реализации стратегической задачи по превращению Казахстана в полностью цифровую страну в течение трех лет.

– Как Президент страны я поддерживаю вас. Ваша работа важна для будущего нашей страны. Цифровизация, развитие HighTech-индустрии имеют стратегическое значение. Об этом я говорил в своем Послании народу Казахстана, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
#президент #США #IT-стартапы

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Во главе угла – безопасность детей
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Системный диалог выходит на новый уровень
Новобранцы пополнили войска
Аудит как стратегическая инвестиция
Ориентиры Справедливого Казахстана
Тенденция к увеличению темпов развития
Запущен крупный аграрный кластер
Девять месяцев стабильного роста
Ключевые принципы и ценности
Эксклюзивное тесто успеха
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Казахстан и США подписали Меморандум в сфере критически ва…
Президент встретился с Марком Рубио и другими представителя…
Глава государства направил телеграмму соболезнования Презид…
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]