В рамках своего визита в Вашингтон Касым-Жомарт Токаев встретился с основателями отечественных IT-стартапов, выходящих на международные рынки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенту были представлены первый казахстанский «единорог» Higgsfield AI – платформа для генерации видео кинематографического качества на основе ИИ, Deep Infra – cервис для развертывания и запуска моделей машинного обучения, Valinor – стартап в области биотехнологий, ARC Drones – разработчик автономных беспилотников, а также другие перспективные проекты.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали о деятельности технологического хаба Silkroad Innovations, осуществляющего поддержку стартапов и талантливой молодежи из стран Центральной Азии в Кремниевой долине. Во встрече приняли участие представители более 20 стартапов, общая стоимость которых оценивается в 1,4 млрд долларов, что подтверждает инновационный потенциал национальной IT-экосистемы.

Глава государства высоко оценил достижения отечественных компаний в сфере высоких технологий и подчеркнул важность реализации стратегической задачи по превращению Казахстана в полностью цифровую страну в течение трех лет.