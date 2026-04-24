Президенту продемонстрировали первый в Казахстане платеж криптовалютой

Главе государства продемонстрировали первый в Казахстане платеж криптовалютой с использованием отечественной системы CryptoPay, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президенту также была презентована концепция AI Research University.

По словам министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, исследовательский университет разместится на базе Alem.ai. Студентам будет обеспечен доступ к национальной инфраструктуре искусственного интеллекта, включая alem.cloud, AlemLLM и ресурсы Astana Hub.

Начало обучения запланировано на 1 сентября 2026 года.