Главный подарок к 1 сентября

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В селе Жулдыз Казталовского района торжественно распахнула двери новая школа на 108 мест.

фото ОВП Казталовского района

Школу на 80 мест в этом отдаленном селе построили в 1989 году, с того времени здание капитально не ремонтировали. После того, как ее признали аварийной, было принято решение строить новое здание большей проектной мощнос­тью. Согласно поручению Главы государства, «в целях сокращения количества трехсменных и аварийных школ» возведение нового образовательного учреж­дения началось в 2020 году.

Светлые классы, просторные залы и холлы, оснащенные всем необходимым оборудованием и мебелью, радуют и сельчан, и гостей праздника. Школа стала лучшим подарком к началу нового учебного года. Всего было затрачено 697,2 млн тенге. Объект должны были сдать еще в прошлом году, но из-за повышения цен на стройматериалы стройка затянулась.

По этой же причине пока не сдана школа им. А. Оразбаевой на 600 мест в селе Казталовка. Строительство этих и других важных социальных объектов было взято на личный контроль акима области Наримана Турегалиева, что заметно способствовало ускорению темпов работ на стройплощадках.

По словам руководителя подрядной организации, сейчас работы по школе в райцентре выполнены на 95%. В настоящее время строители завершают внут­реннюю отделку, установку вентиляции, а также благоустройство прилегающей территории. Юным казталовцам придется еще пару месяцев потерпеть неудобства – ввод в эксплуатацию нового объекта образования общей площадью более 10 тыс. кв. м и стоимостью свыше 2,7 млрд тенге планируется на 1 ноября текущего года.

Инспектируя ход работ на ряде социальных объектов Казталовского района, Нариман Турегалиев в очередной раз отметил важность соблюдения сроков строительства, подчеркнув, что в приоритете всегда должно быть качество.

По данным областного управления образования, на сегодняшний день по области ведется строительство 23 школ. Из них за счет бюджетных средств будет построено восемь, еще 15 школ в семи районах области возведут в рамках социальных обязательств компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.». До конца текущего года планируется ввес­ти в эксплуатацию 18 объектов образования.

Кроме того, в рамках национального проекта «Комфортная школа» в области запланировано строительство 18 школ на 16 200 мест. Из них строительство девяти объектов планируется начать в текущем и завершить в следующем году. На сегодня начато строительство пяти школ, по остальным запланированным на этот год проводятся конкурс­ные процедуры для определения подрядчика. Строительство еще девяти школ запланировано на 2024–2025 годы.

#село #школа #ремонт #Жулдыз

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