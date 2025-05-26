Главой Антикора представился неизвестный из Атырауской области

Суд
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Его привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директору  школы №4 Жуалынского района Жамбылской области позвонил неизвестный, который представился председателем Антикоррупционной службы. Он просил посодействовать в восстановлении на работу работника, ранее уволенного за нарушение трудовой дисциплины, а именно нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках проведенной проверки установлена личность злоумышленника, проживающего на территории Атырауской области.
 Дело было рассмотрено в Атырауском горсуде, мужчина признал свою вину. Его оштрафовали.

В Антикоре просят не доверять подобным мошенническим звонкам. В случае поступления таких звонков или сообщений, незамедлительно информировать правоохранительные органы Республики Казахстан.

#суд #Антикор #неизвестный

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