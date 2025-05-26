Его привлекли к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директору школы №4 Жуалынского района Жамбылской области позвонил неизвестный, который представился председателем Антикоррупционной службы. Он просил посодействовать в восстановлении на работу работника, ранее уволенного за нарушение трудовой дисциплины, а именно нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.



В рамках проведенной проверки установлена личность злоумышленника, проживающего на территории Атырауской области.

Дело было рассмотрено в Атырауском горсуде, мужчина признал свою вину. Его оштрафовали.

В Антикоре просят не доверять подобным мошенническим звонкам. В случае поступления таких звонков или сообщений, незамедлительно информировать правоохранительные органы Республики Казахстан.