В аэропорту Исламабада Главу нашего государства встретили президент Асиф Али Зардари и Премьер-министр Шахбаз Шариф, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В честь прибытия высокого гостя в столичном аэропорту была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.

Касым-Жомарта Токаева также приветствовала группа детей с флагами Казахстана и Пакистана.

Завтра состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.