Главу комитета госинспекции МСХ осудили за взятку

Он признан виновным в получении взятки в размере 4,4 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приговором суда №2 города Костанай к 3,5 годам лишения свободы осужден председатель комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ Д. Абдикаримов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Он признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний С.Оспанова за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.

Суд назначил Оспанову наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.

Приговор не вступил в законную силу.