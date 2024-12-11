Главу комитета госинспекции МСХ осудили за взятку
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Он признан виновным в получении взятки в размере 4,4 млн тенге
Приговором суда №2 города Костанай к 3,5 годам лишения свободы осужден председатель комитета госинспекции в агропромышленном комплексе МСХ Д. Абдикаримов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор
Он признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний С.Оспанова за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
Суд назначил Оспанову наказание в виде 3 лет лишения свободы. Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
Приговор не вступил в законную силу.