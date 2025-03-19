Сотрудника ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» осудили в Астане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны с участием присяжных заседателей вынесен приговор в отношении руководителя отдела ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» Б.Қ. Базарбек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

«Он признан виновным в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки директора подрядной организации в сумме 103 млн тенге для руководства ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» за выплату аванса и увеличение сметы по договору строительства многоквартирного жилого комплекса в г.Астана. Базарбек Б.Қ. осужден к 10 годам лишения свободы», – говорится в официальном сообщении.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.