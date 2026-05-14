Главы Казахстана и Турции приняли участие в открытии школы имени Ходжи Ахмеда Яссауи

Президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытии школы имени Ходжи Ахмеда Яссауи в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Современное учебное заведение, расположенное в городе Нурдагы провинции Газиантеп, рассчитано на 32 начальных и 4 дошкольных класса. Общая площадь здания составляет 6 тысяч квадратных метров.

В образовательном комплексе предусмотрены специализированные учебные классы, лаборатории, конференц-зал, библиотека. На территории обустроены амфитеатр, спортивная площадка, детская игровая зона и беседки, стилизованные под казахские юрты.

В ходе строительства проект был доработан с учетом требований безопасности и действующих норм Турции. Адаптированные под особенности региона инженерные решения включают повышенную сейсмозащиту, влагоизоляцию и теплосбережение.

Как известно, инициатором строительства школы в регионе, пострадавшем в результате мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, является Глава государства Касым-Жомарт Токаев.