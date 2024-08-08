Главы Казахстана и Узбекистана провели брифинг для представителей СМИ

Президент подчеркнул, что государственный визит Шавката Мирзиёева является важным шагом в укреплении двустороннего сотрудничества. Он отметил, что Казахстан и Узбекистан – это два братских народа, история тесных взаимоотношений которых берет начало с незапамятных времен.

– Сегодняшние переговоры прошли в духе взаимного доверия и поддержки. Мы еще раз подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации двусторонних отношений. По итогам встречи была принята Программа стратегического партнерства и союзничества на ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами являются дальнейшее укрепление дружественных уз и придание нового импульса расширению контактов в различных сферах. Отмечу, что в рамках визита г-на Шавката Миромоновича состоялось первое заседание Высшего межгосударственного совета, на котором были приняты важные стратегические решения. В ходе мероприятия мы также обменялись мнениями по актуальным вопросам казахско-узбекского сотрудничества. Определены эффективные меры расширения взаимного партнерства, достигнут ряд конкретных договоренностей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.