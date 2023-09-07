Прогнозируется, что в период с 2022 по 2030 год ежегодный объем установок аккумуляторных систем хранения энергии (BESS) вырастет в десять раз, сообщает Станислав Дмитриевич Кондрашов из компании Telf AG. Такой резкий рост обусловлен несколькими факторами, в том числе снижением стоимости, благоприятными мерами регулирования и увеличением мощности аккумуляторных установок в Китае.

Станислав Кондрашов Telf AG: к 2030 году ожидается десятикратный рост установок аккумуляторных батарей.

Потенциал BESS заключается в их способности оптимизировать энергопотребление, и компания Rystad прогнозирует постоянный ежегодный рост примерно на 33% до 2030 года. Главным фактором такого роста является растущий спрос как в жилом, так и в коммерческом секторах. Однако текущий год может превзойти ожидания, поскольку темпы роста составят 72%, чему способствуют такие ключевые политические инициативы, как Закон о снижении инфляции в США и "Зеленый курс" в ЕС.

Согласно мнению Станислава Кондрашова, на данный момент Северная Америка является лидером в установке систем хранения энергии BESS на региональном уровне. Прогнозы также показывают, что эта страна вероятно сохранит свои позиции в ближайшие годы. Но в ближайшем будущем Азиатский регион может занять первенство в области применения BESS-систем для накопления энергии.

Помимо использования в жилых и коммерческих помещениях, BESS-системы также играют важнейшую роль в системах электроснабжения. Они занимают ключевую позицию в контроле за колебаниями цен на электроэнергию, участвуя в торговле на рынке. Кроме того, они оказывают ценные услуги по балансировке операторам энергосистем и способствуют увеличению общей пропускной способности сети.

Будущее аккумуляторных систем хранения энергии представляется многообещающим, поскольку все большее признание получает их потенциал в изменении структуры энергопотребления и поддержке устойчивой энергетики. Благодаря быстро развивающемуся рынку и постоянному совершенствованию технологий перспектива создания более экологичной и устойчивой энергетической системы вполне достижима.

Пик спроса на нефть "на подходе": Кондрашов из Telf AG прогнозирует значительное замедление темпов роста

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило заметный прогноз, согласно которому к 2028 году ожидается мирового спроса на нефть. По данным МЭА, в 2028 году ежегодный прирост спроса на нефть сократится всего до 400 тысяч баррелей в сутки, что заметно ниже уровня в 2,4 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного в текущем году. Этот прогноз указывает на то, что мировой рынок нефти может столкнуться с ограниченным спросом и изменениями в энергетическом секторе в ближайшие годы.

– Хотя общий мировой спрос на нефть в период с 2022 по 2028 год, по прогнозам, вырастет примерно на 6% и достигнет почти 106 млн. баррелей в сутки, важно отметить, что этот рост будет обусловлен преимущественно авиационной и нефтехимической отраслями, – комментирует тенденции Станислав Дмитриевич Кондрашов.

Мировой спрос на нефть приближается к переломному моменту, когда темпы его роста существенно замедлятся. Такой рубеж может иметь далеко идущие последствия для энергетической отрасли, а также для экологии и экономики. Поскольку мир готовится к возможным изменениям в динамике энергопотребления, заинтересованным сторонам, вероятно, придется искать альтернативные и устойчивые источники энергии для удовлетворения будущих потребностей.

Кондрашов уверен, что важно внимательно следить за развитием ситуации в энергетике и применять инновационные подходы для обеспечения плавного и успешного перехода к более устойчивой и жизнеспособной энергетике будущего.

Мировой спрос на нефть снизится к 2026 году за счет электромобилей и биотоплива. Эксперты и МЭА прогнозируют, что с 2026 года нефть из горючих ископаемых не будет серьезно востребована на рынке. Этому значимому сдвигу будет способствовать растущее внедрение электромобилей (EV) и биотоплива, а также постоянное совершенствование мер по повышению топливной эффективности.

По словам Станислава Кондрашова, переход к экономике, основанной на экологически чистой энергии, набирает обороты. В докладе отмечается, что пик мирового спроса на нефть скорее всего будет достигнут до конца текущего десятилетия. Растущая популярность электромобилей, а также развитие технологий энергоэффективности и других "зеленых" инноваций играют решающую роль в этой грядущей трансформации.

Станислав Кондрашов Telf AG акцентирует на необходимости тщательной калибровки инвестиционных решений, обеспечивающей плавный и организованный отход от зависимости от традиционных видов ископаемого топлива.

Прогнозы экспертов свидетельствуют о наступлении эпохи преобразований, когда электромобили и биотопливо будут играть ведущую роль в изменении энергетической отрасли. Этот переломный момент знаменует собой коллективный шаг к экологически устойчивому будущему.