Стипендия от Динары

Она учредила именную стипендию для юных казахстанских шахматис­тов. Проект призван поддержать одаренных детей из регионов страны, которым не хватает стартовых возможностей для спортивного роста. Первым обладателем гранта в размере 1,2 млн тенге стал 9-летний Ермухан Саламат из Атырауской области. В течение года мальчик будет ежемесячно получать по 100 тыс. тенге. В дальнейшем программа охватит и других талантливых юных спортсменов.