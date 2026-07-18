Металлургия остается одной из ведущих и перспективных отраслей промышленности республики. По словам Главы государства Касым-Жомарта Токаева, более 40% продукции обрабатывающей промышленности приходится именно на эту сферу.

Выступая 10 февраля текущего года на расширенном заседании Правительства, Президент подчеркнул, что задача государства и бизнеса состоит не только в увеличении объемов выплавки металлов, но и в расширении выпуска готовых изделий, компонентов и материалов с высокой добавленной стоимостью.

Казахстан славится промышленными городами, каждый из которых имеет свои особенности. Темиртау считается центром черной металлургии. Здесь находится крупнейший сталелитейный комбинат страны – Qarmet (бывший ArcelorMittal). Павлодар – один из лидеров отечественной цветной металлургии, с развитыми алюминиевыми и глиноземными производствами.

В Жезказгане и Балхаше – медеплавильных и горнодобывающих центрах – производят катодную медь. Усть-Каменогорск по праву называют центром добычи и переработки цветных и редкоземельных металлов: цинка, свинца, титана, тантала, бериллия и других. Актюбинский завод ферросплавов (АО ТНГ «Казхром») – один из ведущих в Азии производителей феррохрома.

Традиционно в этот день труженики металлургической отрасли принимают поздравления от руководителей своих предприятий, представителей органов власти. Особо чествуются трудовые династии, наставники и ветераны, которые сохраняют производственные традиции и передают опыт молодому поколению.

День металлурга подчеркивает высокий общественный статус квалифицированного труда и значимость рабочих профессий для устойчивого развития Казахстана.