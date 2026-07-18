Раненого филина передали в зоопарк

Мужчина нашел лесного обитателя в жутком состоянии: оба крыла сломаны, глаз поврежден, голова изранена. Он сообщил о попавшем в беду пернатом в зоопарк Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника. И там выходили ушастика.

– Филе потребовалось долгое лечение, – рассказала биолог Юлия Павленко. – Зато сейчас он вполне освоился в вольере. Он не ухает, и поэтому кажется, что грустит, но, поверьте, у Фили хороший аппетит.

К сожалению, из-за травм птица перестала летать и почти ослепла. Вернуть ее в дикую природу нельзя. Зато возле вольера с лесным обитателем всегда много посетителей, родители могут показать детям редкого пернатого.

Филины занесены в Красную книгу Казах­стана. Кстати, они, вопреки расхожему заблуж­дению, хорошо видят и охотятся не только ночью, но и днем. Если хищник высмот­рел рыбу, он нырнет за ней под воду. А еще филины, как и лебеди, однолюбы, верность своему партнеру хранят всю жизнь. Возраст хищника выдает цвет глаз: у молодых они светло-желтые, у взрослых – темно-оранжевые. Знаменитые «ушки на макушке» – лишь пучки перьев, не влияющие на слух. Они играют роль камуфляжа под ветки.

В нашей стране филины гнездятся везде, где есть равнины и холмы с кустарниками. Их добыча – грызуны, ящерицы, мелкие птицы, насекомые.