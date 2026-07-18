В тройке сильнейших

Победителями соревнований и обладателями золота стали Мади Жеткерген, выступавший в весовой категории до 73 кг, и Санжар Жаббаров в тяжелом весе свыше 100 кг. Серебро в копилку команды принесли Мейирбек Байзаков (до 66 кг) и Айшабиби Мурадимова (до 52 кг). На третью ступень пьедестала поднялись Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Нурсултан Зайзагалиев (до 66 кг), Мади Едильбаев (свыше 100 кг) и Аяна Дуйсенбай (до 48 кг).

В общекомандном зачете сборная Казахстана замкнула тройку сильнейших. Первое место заняла команда Южной Кореи (семь золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград), на второй строчке расположилась Япония (4–1–2).