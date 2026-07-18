Неудача «Астаны» и «Елимая»

А начиналось все более чем оптимистично. «Астана» в первом матче в Албании обыграла «Динамо Сити» со счетом 1:0, а семейчане увезли из Еревана вполне комфортную ничью с «Алашкертом» – 1:1. Но, увы, домашние трибуны стали свидетелями тактичес­кого и эмоционального крушения.

...В Астане на 23-й минуте игры Баур­жан Исламхан уверенно реализовал пенальти, сделав заявку на выход во второй раунд. Хозяева контро­лировали ход встречи, пока на 49-й минуте литовский защитник Кипрас Казуколовас не совершил роковую ошибку, схлопотав вторую желтую карточку. Оставшись вдесятером, коман­да Григория Бабаяна буквально рассыпалась. Албанцы быстро почувствовали слабину, перехватили инициативу и довели основное время до победы – 2:1. В овертайме на 93-й минуте Лоренцо Вила вколотил третий мяч в наши ворота. Под занавес дополнительного времени «Динамо Сити» довел дело до разгрома – 1:4.

Не менее валидольный сценарий развернулся в матче «Елимая» и «Алашкерта» в Семее. Гости открыли счет усилиями гвинейского нападающего Момо Туре, однако семейчане довольно быстро сравняли его благодаря точному удару вингера Акмаля Бахтиярова (1:1). Основное время победителя не выявило. В овертайме на 96-й минуте хорватский полузащитник Хрвое Илич с 11-метровой отметки вывел «Елимай» вперед – 2:1. Семей ликовал, до выхода во второй раунд оставались считаные секунды. Но на 121-й минуте наш бразильский защитник Хигор Габриэл под прессингом умудрился срезать мяч в собственные ворота (2:2). В серии пенальти фортуна окончательно повернулась к семейчанам спиной – 5:6.

Объяснить этот двухсерийный кошмар футбольными факторами невозможно. Наши команды находятся на пике физической формы и обязаны были «проходить» своих визави, у которых сезон только начинается. Вместо этого мы увидели слабую дисциплину, детские ошибки в обороне и абсолютное неумение держать удар под давлением. Еврокубковая кампания для двух претендентов на медали КПЛ бесславно завершилась, едва успев начаться. Продолжают выступать алматинский «Кайрат» в Лиге чемпионов УЕФА и костанайский «Тобол» – в Лиге конференций УЕФА.