На Кубке мира в Корее

По итогам турнира сборная Казах­стана выиграла серебряную медаль в мужских соревнованиях. На пути к финалу казахстанцы уверенно переиграли сборную Марокко (2:0), а в полуфинале взяли верх над командой России (2:1). В решающем противостоянии за золото наши спортсмены уступили сборной Китая со счетом 0:2. Обладателями вице-чемпионского титула стали Максат Орынбасар, Абдурахмон Марипов, Ануар Мухаметкаримов и Батырхан Кусетов.