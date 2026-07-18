Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области

Логистика

Новый логистический центр обеспечит работой более 1 тысячи человек, передает Kazpravda.kz

Фото: Mercury Solution

В Алматинской области начала работу первая очередь крупнейшего в Центральной Азии монокомплекса класса А. Компания Mercury Logistics ввела в эксплуатацию первую очередь складского комплекса площадью 44,5 тыс кв. м. После завершения всех шести этапов строительства будет создано более тысячи рабочих мест. Сейчас на объекте работают 135 человек.

В церемонии открытия приняли участие аким Алматинской области Марат Султангазиев, генеральный директор Mercury Solution Нурмат Суеркулов, представители Halyk Bank, Евразийского банка развития и государственных органов.

Первая очередь комплекса рассчитана на 44 тыс паллетомест и включает зоны сухого хранения, современные холодильные и морозильные камеры, а также инфраструктуру для приемки и отгрузки грузов. Проект предусматривает строительство шести складских блоков. Два из них уже введены в эксплуатацию, а в рамках четвертой очереди к комплексу будет подведен собственный железнодорожный тупик с контейнерной площадкой.

По словам генерального директора Mercury Solution Нурмата Суеркулова, компания строит не традиционный складской объект, а логистический комплекс полного цикла.

«Сегодня введена в эксплуатацию первая очередь складского комплекса Mercury Logistic – логистического комплекса полного цикла. Мы не сдаем квадратные метры в аренду. Мы занимаемся полным циклом логистики. Привозим со всего мира, проводим таможенную очистку, храним, распространяем. Такие логистические кластеры, как тот, что открывается сегодня, должны дать значительный импульс развитию экономики региона и республики в целом», — сказал Нурмат Суеркулов.

Он отметил, что Mercury Logistics является частью технологической экосистемы Mercury, объединяющей логистику, международную торговлю и цифровые сервисы.

«Мы – технологическая экосистема. Помимо Mercury Logistic она включает в себя проект Mercury X – это маркетплейс китайских товаров, созданный совместно с Halyk и Alibaba. Заказывать товары самых популярных категорий предприниматели могут в Onlinebank Halyk. Тогда как все ключевые этапы поставки, то есть выкуп, логистику, таможенное оформление, а также полный пакет сертификатов и документов для использования или перепродажи товара на территории Казахстана, берет на себя Mercury X. Для бизнеса это означает снижение рисков и максимальное удобство при покупке товаров и оформлении документации», — отметил он.

Полностью завершить строительство комплекса компания планирует к 2028 году.

«Что касается Mercury Logistic к 2028 году — это мультитемпературные склады, железнодорожный тупик с контейнерной площадкой, антипылевые полы, вентиляция, кондиционирование и автоматическая система пожаротушения. Но самое главное — это построенные процессы управления логистическими цепочками и высокий уровень автоматизации», — подчеркнул генеральный директор Mercury Solution.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев назвал проект очередным шагом к превращению региона в один из ключевых логистических центров Центральной Азии.

«Алматинская область постепенно превращается в центральноазиатский логистический хаб. Яркий пример тому показывает сегодняшнее мероприятие. Открывается складской комплекс на территории в 50 гектаров. Он будет предоставлять весь комплекс услуг, в том числе и для международных компаний: доставка, хранение, распространение. Для этого созданы все необходимые условия», — сказал Султангазиев.

По его мнению, активное развитие складской инфраструктуры соответствует мировым тенденциям.

«Складская инфраструктура растет семимильными шагами, и есть мнение, что рынок будет перегрет, некоторые относятся к таким темпами роста скептически, однако здесь важно сказать, что достаточно посмотреть на опыт других стран и мегаполисов, чтобы понять, что склады эволюционируют и в конечном итоге становятся индустриальными зонами», — отметил аким.

В ходе открытия гостям продемонстрировали работу стеллажных систем, складской техники, холодильных и морозильных камер, а также зон приемки и отгрузки. Кроме того, Mercury Logistics и Евразийский банк развития подписали меморандум о сотрудничестве по реализации второй очереди проекта.

Mercury Logistics специализируется на логистике полного цикла — от закупки товаров в Китае и таможенного оформления до хранения, распределения и доставки продукции покупателям в Казахстане, России и других странах СНГ. После завершения строительства комплекс станет одним из крупнейших логистических объектов Центральной Азии и позволит значительно увеличить объемы обработки грузов и расширить экспортно-импортную инфраструктуру региона.

#Алматинская область #логистика #складской комплекс

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