Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года

В соответствии со статьей 89 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан 17 июля 2026 года зарегистрировала партийный список Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол», включающий 63 человека, в следующем составе:

1. Абильдин Ермек Толеуулы, 1980 г. р., председатель Карагандинского областного филиала ДПК «Ак жол», проживает в городе Караганда.

2. Арыстанова Айгерим Атыгаевна, 1996 г. р., руководитель службы поддержки молодежного предпринимательства ДПК «Ак жол», проживает в городе Астана.

3. Ахметжаев Даурен Хайруллаевич, 1982 г. р., директор ТОО «Даниял құрылыс дизайн», проживает в городе Тараз.

4. Әуес Жоламан Бейсеханұлы, 1997 г. р., индивидуальный предприниматель, проживает в городе Шу.

5. Барлыбаев Ерлан Хайланович, 1967 г. р., заместитель Председателя ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК VII, VIII созыва, проживает в городе Алматы.

6. Бейсенбаев Ержан Алмабекович, 1990 г. р., заместитель председателя Алматинского городского филиала ДПК «Ак жол», проживает в селе Абай Карасайского района Алматинской области.

7. Белшер Нұрлан Тукмағанбетұлы, 1973 г. р., президент АО «KazPetroDrilling», проживает в городе Актау.

8. Бибаев Бактыбек Сальбекович, 1995 г. р., директор филиала ТОО «Texol Транс», проживает в городе Астана.

9. Бисенов Бекнур Амантаевич, 1992 г. р., директор Атырауского филиала ТОО «КМG EP-Catering», проживает в городе Актау.

10. Джумагалиев Рустам Айсултанович, 1981 г. р., секретарь Политического совета ДПК «Ак жол», проживает в городе Астана.

11. Дюсембинов Берик Салимжанович, 1971 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, секретарь Политического совета ДПК «Ак жол», проживает в городе Астана.

12. Егинбаев Ермек Молдакулович, 1965 г. р., председатель филиала ДПК «Ак жол» области Жетісу, председатель постоянной комиссии областного маслихата области Жетісу, область Жетісу, проживает в городе Талдыкорган.

13. Елубаева Марал Куандыковна, 1965 г. р., декан школы педиатрии НАО «Карагандинский медицинский университет», проживает в городе Караганда.

14. Ерубаев Серик Сарсенович, 1968 г. р., заместитель председателя ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК VII, VIII созывов, проживает в городе Атырау.

15. Еспаева Дания Мадиевна, 1961 г. р., председатель ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК VII, VIII созывов, проживает в городе Астана.

16. Жалмуканова Лаззат Жумагуловна, 1962 г. р., директор КГУ «Средняя школа комплекс национального возрождения № 17» города Петропавловска, проживает в городе Петропавловск.

17. Жампиисов Рамазан Купесбаевич, 1982 г. р., исполнительный директор «Ассоциации ECOJER», проживает в городе Астана.

18. Жаукебаев Бек-Мүхаммед Мейірбекұлы, 1999 г. р., инженер ТОО «Connectivity Solutions», проживает в городе Алматы.

19. Жутаев Махаббат Сагынбаевич, 1968 г. р., председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», председатель постоянной комиссии по вопросам социальной сферы Костанайского областного маслихата, проживает в городе Костанай.

20. Ибатуллина Эльмира Павловна, 1974 г. р., управляющий партнер ТОО «First Legal Consulting group», проживает в городе Алматы.

21. Иса Қазыбек Жарылқасынұлы, 1962 г. р., заместитель Председателя ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК VII, VIII созывов, проживает в городе Алматы.

22. Исин Алибек Ерликович, 1989 г. р., генеральный директор ТОО «Samadi A Group», проживает в городе Жезказган.

23. Кабдыгалиева Мейрамгуль Кенжегалиевна, 1977 г. р., управляющий директор ТОО «Казахстанский завод магнезитовых изделий», проживает в городе Астана.

24. Кайркан Азат Серикжанулы, 1992 г. р., председатель Наблюдательного совета ТОО «Best Product Pavlodar», проживает в городе Павлодар.

25. Калинкин Анатолий Дмитриевич, 1997 г. р., директор ТОО «Discovery Coffee Semey», депутат городского маслихата г. Семей, проживает в городе Семей.

26. Кинсфатер Артур Сергеевич, 1995 г. р., директор ОЮЛ «ИП «КАПиСУ»; заместитель председателя по правовым вопросам Карагандинского областного филиала ДПК «Ак жол», проживает в городе Караганда.

27. Кинцель Евгений Юрьевич, 1977 г. р., председатель партийной комиссии ДПК «Ак жол», проживает в городе Петропавловск.

28. Кожахметов Асылхан Тулеббергенович, 1984 г. р., секретарь Политического совета, руководитель аппарата ДПК «Ак жол», проживает в городе Астана.

29. Козыбаков Улан Ермекович, 1988 г. р., заместитель директора ТОО «Astana Energo Hub», проживает в городе Актобе.

30. Корганбаев Батыржан, 1979 г. р., директор филиала ТОО «KMG Security» в городе Жанаозен, проживает в городе Актау.

31. Ли Юрий Виссарионович, 1977 г. р., генеральный директор ОФ «Финансовая культура Казахстана», проживает в городе Астана.

32. Линник Андрей Григорьевич, 1974 г. р., советник ТОО «Aspara Munay», проживает в городе Алматы.

33. Логутов Константин Николаевич, 1981 г. р., генеральный директор ТОО «Billboards Empire», директор ТОО «Terra Invest Group», директор ТОО «Энерго Трэйдинг Групп», проживает в городе Алматы.

34. Малимов Бакдаулет Алиакбарович, 1985 г. р., генеральный директор ТОО «Смарт-энергетика», проживает в городе Шымкент.

35. Мендыханов Алим Болатулы, 1994 г. р., генеральный директор ТОО «ENCOS Group», проживает в городе Астана.

36. Мергалиев Аскар Серикович, 1981 г. р., директор ТОО «Урал Пром Энерго», проживает в городе Уральск.

37. Микрюков Виктор Николаевич, 1981 г. р., президент ОЮЛ «Ассоциация Застройщиков Казахстана», проживает в городе Астана.

38. Мусапарбеков Канат Жантуякович, 1963 г. р., руководитель департамента экологии по Павлодарской области, проживает в городе Павлодар.

39. Найзакулов Бауыржан Онланбекулы, 1980 г. р., генеральный директор ТОО «Таразский кожевенный завод», проживает в городе Тараз.

40. Нуралдинов Олжас Ельтайулы, 1989 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК VІІІ созыва, проживает в городе Астана.

41. Өмірғали Ерлік Қайдарұлы, 1979 г. р., предприниматель, проживает в городе Астана.

42. Перуашев Азат Турлыбекулы, 1967 г. р., депутат Мажилиса Парламента РК V, VI, VII, VIII созывов, проживает в городе Астана.

43. Ракишева Алия Булатовна, 1987 г. р., директор департамента ПХВ «Информационно-вычислительный центр», проживает в городе Алматы.

44. Раманкулов Максат Базаралыевич, 1974 г. р., директор СКФ «Туркестан», директор ТОО «DG-art», советник генерального директора ТОО «Mabex Trade LTD», проживает в городе Астана.

45. Сағымбекұлы Абзалбек, 1972 г. р., заместитель председателя Алматинского областного филиала ДПК «Ак жол», проживает в городе Талгар.

46. Салыкбаев Абзал Мырзаханович, 1990 г. р., председатель Туркестанского областного филиала ДПК «Ак жол», предприниматель, проживает в городе Арыс.

47. Сартбаев Сакен Сатвалдиевич, 1971 г. р., первый заместитель генерального директора ТОО «Dostyk Gaz Terminal», проживает в городе Алматы.

48. Сергазинова Александра Кабдуллаевна, 1969 г. р., заместитель директора ТОО «Газета «Наш Костанай», редактор ИА «Тобол Инфо», проживает в городе Костанай.

49. Смагулов Аскар Сайлаубекович, 1970 г. р., председатель Астанинского филиала ДПК «Ак жол», председатель постоянной комиссии маслихата города Астана по вопросам социально-культурного развития, проживает в городе Астана.

50. Смагулов Рустем Сагадатович, 1991 г. р., директор ТОО «Стройгрупп PVL», проживает в селе Чернорецк Павлодарского района Павлодарской области.

51. Сыздыков Саят Толегенулы, 1977 г. р., председатель постоянной комиссии по социальным вопросам Акмолинского областного маслихата, проживает в городе Кокшетау.

52. Тастекей Дулат Тұрсынұлы, 1982 г. р., основатель и управляющий группы компаний «TASGROUP», генеральный директор ТОО «МФО «TAS FINANSCE GROUP», проживает в городе Алматы.

53. Тлеужанов Ержан Хамитович, 1989 г. р., директор ресторана «Жібек жолы», проживает в городе Семей.

54. Тулебаев Исламбек Насруллаевич, 1980 г. р., председатель постоянной комиссии по инвестициям и развитию городской комфортной среды маслихата города Шымкент, проживает в городе Шымкент.

55. Тулегенова Акманат Муратовна, 1979 г. р., заместитель директора ТОО «Арал газ», проживает в поселке Тасбогет города Кызылорда.

56. Уткин Сергей Геннадьевич, 1965 г. р., индивидуальный предприниматель, юрист международного фонда защиты свободы слова «Адил сөз», проживает в городе Алматы.

57. Хамзин Ғани Булатұлы, 1994 г. р., заместитель директора департамента стратегии ТОО «Корпорация «Казахмыс», проживает в городе Астана.

58. Хасанов Ержан Кайржанович, 1975 г. р., директор ИП «Мағжан», депутат областного маслихата по Западно-Казахстанской области, проживает в городе Уральск.

59. Шагимолдин Ержан Омирканович, 1985 г. р., учитель истории Назарбаев интеллектуальной школы в городе Астана, проживает в городе Астана.

60. Шардинов Бахтияр Ахметжанович, 1972 г. р., генеральный директор ТОО «ДП «Жаркент», проживает в городе Алматы.

61. Шимиров Мухтар Аскарович, 1982 г. р., депутат городского маслихата города Шымкент, директор кооператива «BIOMAK», проживает в городе Шымкент.

62. Шынасилова Мейраш, 1971 г. р., председатель Алматинского областного филиала ДПК «Ак жол», заместитель директора ТОО «Специализированное предприятие по обработке камня», проживает в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области.

63. Юсупов Ермеккалий Тулепкалиевич, 1965 г. р., председатель Атырауского областного филиала ДПК «Ак жол», директор ТОО «Атырау көлік құрылыс», проживает в городе Атырау.

Приложение 2 к постановлению

Центральной избирательной комиссии

Республики Казахстан

от 17 июля 2026 года № 37⁄67