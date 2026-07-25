«Золотая» Фатима

В дисциплине «Стрельба с 10 метров» Фатима Ирназарова завоевала золотую медаль, уверенно одолев в финале украинку Викторию Рыбовалову со счетом 6:2. Бронзовым призером турнира стала Зухра Ирназарова, переигравшая венгерку

Бианку Барбару Фаркасн Кецели (6:4). К слову, в квалификации Зухра выбила 573 очка, установив новый мировой рекорд среди юниоров. Соревнования в Эстонии продлятся до 26 июля.