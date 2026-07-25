«Золотая» Фатима

Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Косшы: пять лет в статусе города
День металлурга
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Крупный складской комплекс открыли в Алматинской области
Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Отличный старт
Государственному академическому театру танца присвоено имя Булата Аюханова
Встают на крыло
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Дом для культуры
Золото из Терамо
Ресайклинг при ремонте дорог
Стипендия от Динары
Раненого филина передали в зоопарк
На Кубке мира в Корее
В тройке сильнейших
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны