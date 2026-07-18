Улицу Алматы в Астане частично закроют до конца 2026 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане с 20 июля до конца текущего года полностью перекроют движение транспорта на участке улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Сауран. Ограничения связаны со строительством транспортного тоннеля на участке от проспекта Мәңгілік Ел до улицы Сауран, передает Kazpravda.kz.

В акимате напомнили, что с 18 июня уже действует перекрытие участка улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Туркестан. Теперь зона проведения строительных работ будет расширена.

«Вместе с тем сообщаем, что с 20 июля до конца текущего года будет полностью перекрыт участок улицы Алматы от улицы Акмешит до улицы Сауран. При этом перекрестки Алматы/Сауран, Алматы/Акмешит и Алматы/Туркестан будут открыты», - сообщила пресс-служба акимата Астаны.

Несмотря на расширение зоны ограничений, движение через основные перекрестки сохранится, что позволит снизить транспортную нагрузку на прилегающие улицы.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать изменения при передвижении по городу. Для обеспечения безопасности на участке будут установлены временные дорожные знаки и указатели.