Встают на крыло

Спустя много лет после окончания учебных заведений педагоги и врачи, инженеры и рабочие вновь сели за парты. Все они сегодня осваивают актуальную военную профессию оператора дронов. Открыла учебную программу общевойсковая подготовка. Участники сборов знакомились с воинскими уставами и стрелковым оружием, проходили строевую и огневую подготовку, а также изучали ряд основных воен­ных дисциплин. Теперь настало время взять в руки пульты: им предстоит изучить цели и задачи беспилотников, освоить базовые навыки управления ими.

Инструкторы с многолетним опытом, прошедшие обучение не только в Казахстане, но и за рубежом, объясняли новичкам, как правильно работать с летательными аппаратами, начиная с общего предназначения и сферы боевого применения БПЛА, их устройства и заканчивая приемами управления. Особое внимание на занятиях уделили современным FPV-дронам.

– Обучение ведется с нуля, поскольку практически никто из военно­обязанных никогда ранее не работал с беспилотниками. Нужно признать, что за один месяц мы не сделаем из них профессионалов, но обязаны дать им базу, которая предусматривает умение совершать взлет, посадку, ведение цели в движении и смену частот. Наша цель – научить необходимым основам, чтобы в случае получения повестки они не тратили время на изучение материальной части, а сразу включались в работу, – отметил командир учебной роты БПЛА войсковой части 14157 лейтенант Усмон Аббасов.

Следующий этап обучения: резервисты отработали полетные задания на симуляторах, а затем совершили практические выезды с реальными аппаратами на полигон.

– Я работаю в сфере культуры, однако с большим интересом приступил к изучению новой специальности. Это осознанная необходимость. Мы понимаем: от того, насколько успешно мы освоим новые навыки, будет зависеть наша эффективность в составе подразделения, – говорит Нуржан Агабек.

Всего в рамках обучения сборы прошли сто военнообязанных. По их итогам они сдали зачеты по управлению беспилотниками и получили военно-учетную специальность. Все они войдут в состав военнообученного резерва. В свою очередь армия получит не просто мобилизационный ресурс, а подготовленный контингент, владеющий самой востребованной на сегодня специальностью.

– Эти сборы уникальны тем, что мы даем базу, которой раньше в граж­данской жизни просто не было, – подчеркивает начальник Учебного центра боевой подготовки и боевого применения БПЛА подполковник Алмат Хайрушев. – Мы учим тактике, взаимодействию и применению в условиях, приближенных к реальным, по методикам, отработанным на лучших полигонах.