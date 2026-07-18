Дом для культуры

Хорошая новость
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В Туркестанской области в селе Жузимдик торжественно открылись новый Дом культуры и библиотека. Современный центр стал еще одним важным социальным объектом, призванным создать комфортные условия для духовного развития жителей, поддержки творческой молодежи и сохранения национального наследия.

фото пресс-службы облакимата

На церемонии открытия отмечалось: государство создает все необходимые условия для того, чтобы молодое поколение не только получало качественное образование, но и воспитывалось в духе патриотизма, уважения к национальным традициям­ и духовным ценностям. Именно культура становится основой формирования активной граж­данской позиции и гармоничного развития личности.

Дом культуры полностью соответствует современным требованиям. Здесь есть зрительный зал на 149 мест, библио­тека, конференц-зал, хореографический класс, кабинеты для творческих кружков и административные помещения. Жители села смогут посещать театральные постановки, концерты, литературные вечера, тематические встречи, различные общественные мероприятия.

Новый объект расширит возможности для организации культурного досуга, станет площадкой для работы художест­венных коллективов, реализации молодежных инициатив и укрепления общественного единства. Жители села уверены, что современный Дом культуры станет настоящим центром притяжения, где будут рож­даться новые идеи, раскрываться таланты и сохраняться лучшие традиции казахстанской культуры.

С момента образования Туркестанской области в регио­не завершено строительство и введено в эксплуатацию 26 домов культуры и сельских клубов. Только в Келесском районе открыты четыре современных культурных центра. В текущем году здесь планируется завершить строительство районного музея, который станет еще одной важной площадкой для сохранения историко-культурного наследия.

#новоселье #дом культуры #Жузимдик

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