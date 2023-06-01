Внезапно почерневший Каспий напугал жителей Актау

Информацию об изменении цвета Каспийского моря прокомментировали в Министерстве экологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Скриншот с видео t.me/egovpress

Почерневший Каспий сняли в 4-м микрорайоне города Актау. Видео разлетелось в Интернете и встревожило казахстанцев. На место выехали сотрудники Департамента экологии по области.

«В ходе осмотра выявилось, что поводов для беспокойства нет, и причиной черного оттенка моря явилось разложение гниющих водорослей, а также иловое накопление дна моря, обусловленное многолетними природными явлениями, такими как обмеление и застой воды», – успокоили в Минэкологии.

Экологическое ведомство порекомендовало очистить побережье моря от ила и других загрязнений и направило письма в соответствующие государственные органы.

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