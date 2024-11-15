«Год выдался сложным, но мы собрали рекордный за 10 лет урожай» – Токаев

Сельское хозяйство , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент поздравил аграриев с окончанием сбора урожая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Рад приветствовать вас на первом Форуме работников сельского хозяйства! Прежде всего, хотел бы поздравить всех с предстоящим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности», - обратился президент к собравшимся.

Он отметил символичность совпадения мероприятия с еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане.

«Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки. Однако именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире. Заметно улучшилась социальная инфраструктура, на карте страны появились новые населенные пункты. Поэтому мне сегодня в первую очередь хотелось бы отметить деятельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь», - подчеркнул Токаев.

Он сообщил, что только что посетил специализированную выставку.

«Наше большое достижение – высокое качество отечественной продукции, значительная часть которой поставляется на экспорт. Казахстан занимает шестое место в мире по площади пахотных земель и пастбищ. Мы входим в десятку крупнейших стран – экспортеров пшеницы, а также входим в число лидеров по экспорту муки. Несмотря на то, что нынешний год выдался сложным, мы смогли собрать рекордный за последние 10 лет урожай – 26,7 млн тонн зерна. Поздравляю наших аграриев и выражаю им искреннюю благодарность за это замечательное достижение!» - объявил президент.

 

#Токаев #поздравление #аграрии #урожай

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