«Год выдался сложным, но мы собрали рекордный за 10 лет урожай» – Токаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на первом Форуме работников сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«Рад приветствовать вас на первом Форуме работников сельского хозяйства! Прежде всего, хотел бы поздравить всех с предстоящим профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности», - обратился президент к собравшимся.

Он отметил символичность совпадения мероприятия с еще с одним знаменательным событием – 70-летием начала освоения целины в Казахстане.

«Безусловно, вам известно о том, что результаты этой масштабной кампании получили неоднозначные оценки. Однако именно благодаря целине отечественная аграрная отрасль претерпела значительные позитивные изменения, а наша страна за короткое время превратилась в одну из главных житниц в мире. Заметно улучшилась социальная инфраструктура, на карте страны появились новые населенные пункты. Поэтому мне сегодня в первую очередь хотелось бы отметить деятельность целинников-первопроходцев и аграриев, которые достойно продолжают их славный путь», - подчеркнул Токаев.

Он сообщил, что только что посетил специализированную выставку.