Годовалого ребенка убило током в Шымкенте

В Шымкенте от удара током скончался мальчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Сообщение о смерти мальчика 2021 года рождения, получившего удар электрическим током, спасателям поступило 15 августа в 20:30 часов от службы 103.

Инцидент произошел в частном жилом доме в микрорайоне Нуртас Каратауского района.

«По словам родителей, в доме стояла печь «Асель» с подключением к току через удлинитель. Играя рядом с ним, ребенок по неосторожности схватил руками оголенный электропровод. Мальчик скончался на месте происшествия», – проинформировали в ДЧС.

Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

Спасатели призывают родителей своевременно заменять изношенные электрические провода, соблюдать меры предосторожности, не позволять детям играть рядом с опасными электрощитами, открытыми электропроводами.