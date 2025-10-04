Годы труда, надежды и побед

Аида Ахметова

В 1965-м в Алма-Ате открылась специальная школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата

Сегодня в ней обучаются 180 учащихся. За годы работы школа стала не просто учебным заведением, а настоящим домом, где каждый ребенок окружен вниманием, заботой и поддержкой. 60 лет – это годы труда, любви, надежды и побед. Здесь создано особое пространство, где дети получают знания, развиваются, раскрывают свои таланты и учатся верить в себя. Обучение становится доступным, интересным и вдохновляющим, а каждый шаг – шагом к самостоятельной и полноценной жизни.

Основная миссия школы-интерната № 2 – создание условий для всестороннего развития учащихся и предоставление качественного образования. Обучение идет на казахском и русском языках. В школе внедряются специальные учебные программы, разработанные с учетом психофизических особенностей воспитанников. Большую роль в этом процессе играют педагоги, которые активно задействованы как в процессе обучения, так и в создании учебно-методических материалов, рекомендаций и типовых программ.

Среди главных задач учреждения – обучение и воспитание детей со сложной структурой дефекта; коррекция отклонений в их развитии средствами образования и трудовой подготовки, социально-психологической реа­билитации для последующей интеграции в общество; коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы, умственного и физического развития; мотивация к получению знаний через индивидуализацию учебного процесса; формирование у учащихся ценностных ориентаций, повышающих их адаптивные возможности.

С первых дней пребывания ребенка в школе начинается работа по изучению его личностных и психофизических особенностей, ее ведут педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, специа­листы ЛФК. В рамках коррекционной работы осуществляется психологическое сопровождение учащихся, которое имеет несколько направлений: диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, профилактическое. Логопедическая деятельность направлена на преодоление речевых расстройств, трудностей при письме и чтении.

Благодаря спонсорской поддержке образовательно-коррекционный процесс проводится с использованием современного обу­чающего и реабилитационного оборудования. Так, все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками. В школе функционирует плавательный бассейн, дети посещают занятия по лечебному плаванию, где применяются тренажер Гросса, подводный велотренажер – аквабайк.

На занятиях ЛФК применяются аппарат механотерапии KOBRA, нейро-ортопедический костюм «ФАЭТОН», устройство для механотерапии верхних конечностей, многофункциональный стол для развития мелкой моторики. Залы ЛФК оснащены дорожками, велотренажером, тренажером-лыжником, эллиптическим тренажером, шагоходом, степпером. Логопеды и психологи используют возможности игрового мультимедийного оборудования.

Наряду с педагогическими мероприятиями осуществляется и медицинское сопровождение учащихся. В течение учебного года врач-педиатр проводит первичный и повторный осмотр, назначает массаж, оказывает при необходимости первую медпомощь.

Комплексные коррекционные мероприятия, проведенные за время пребывания ребенка в интернате, дают свои результаты. Этому способствует и единая воспитательная программа, цель которой – воспитание трудолюбивого, честного, сознательного, созидательного гражданина, формирование общечеловечес­ких и национальных ценностей.

Учителя проводят классные часы, беседы, викторины, другие внеклассные мероприятия. Воспитанники часто посещают Центральный государственный музей, Дом офицеров, Государственный военно-исторический музей Вооруженных сил РК. В стенах школы регулярно проходят встречи с интересными людьми. Так, учащиеся встречались с композитором и певцом Бауыржаном Оскенбековым, профессором Асылы Османовой, звездами казахстанской эстрады Мирас и Куралай Бекжановыми, Гани Жунисовым и Ботой Бейсеновой, с актерами театра и кино Адильжаном Шомбаловым и Нургисой Куанышбайулы, известными спортсменами – Ермаханом Ибраимовым, Майей Манеза, Жасуланом Кыдырбае­вым и другими.

Функционирует Клуб родителей «Даналық мектебі». В школе действуют вокальная группа «Саз әуені», кружки и секции «Абайтану», «Сөз зергері», «Гульдер әлемінде», «Цветовая палитра», «Основы технической графики», «Художественная резьба по дереву», дети занимаются бочча, шахматами, настольным теннисом...

Воспитанники школы являются активными участниками спортивных и творческих мероприятий городского и рес­публиканского уровня. Так, они занимали призовые мес­та в национальных инклюзивных играх «Жулдызай-2024», XX Рес­публиканском фестивале детского творчества Juldizai 2025, спортивном турнире Miras para sport 2025, инклюзивных играх по пионерболу, Паралимпийских играх РК по бочча.

Учителя говорят, что их воспитанники – особенные дети с особыми потребностями и неограниченными возможностями. В школе уверены, что физические ограничения – не преграда для развития талантов, получения знаний, дружбы и счастья. Задача педагогов – каждый день создавать условия, в которых ребята могут расти, учиться, мечтать и достигать целей.

