Инклюзивный чемпионат по настольным играм провели в Алматы

Образование,Инклюзия
8
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данная инициатива на базе КазНУ открывает новые возможности для долгосрочного развития инклюзивной среды

Фото: пресс-служба КазНУ

В Казахском национальном университете имени аль-Фараби организован открытый чемпионат по настольным спортивным играм, сообщает Kazpravda.kz 

В мероприятии приняли участие дети и взрослые, люди с особыми потребностями, а также представители госструктур, общественных организаций и бизнес-сообщества.

Столь масштабный формат направлен на укрепление взаимопонимания в обществе и объединение вокруг общих ценностей.

Проект реализован совместно с научно-практическим центром инклюзивного образования КазНУ, общественным фондом «Центр социальных инклюзивных программ», клубом Balalaroom и порталом DeFactoFm.

По словам тренера Михаила Тейфеля, настольные игры не только развивают стратегическое мышление, концентрацию внимания и координацию, но и способствуют установлению равных отношений между всеми участниками.

Организаторы выразили уверенность в том, что в будущем чемпионат станет международной площадкой для обмена опытом. Планируется дальнейшее расширение масштабов и социальной значимости проекта через привлечение зарубежных экспертов и партнеров. 

Параллельно с чемпионатом ведется системная работа по обучению школьников настольным играм и развитию их когнитивных навыков. Занятия проводятся в алматинском клубе BALALAROOM. Тренировочный процесс ориентирован не только на достижение спортивных результатов, но и на социализацию, укрепление командного духа и формирование культуры активного отдыха.

Данная инициатива на базе КазНУ открывает новые возможности для долгосрочного развития инклюзивной среды и продвижения здорового образа жизни среди всех слоев населения.

#Алматы #чемпионат #КазНУ #настольные игры

