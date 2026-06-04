Инклюзию до сих пор измеряют пандусами

Когда я работала ответственным секретарем приемной комиссии в университете, к нам обратился абитуриент в инвалидной коляске. В вузе все было предусмотрено: пандус, лифт, квота на грант. Он подал документы на IT-специальность и поступил. Но 1 сентября преподаватели спросили: «Как мы будем учить этого ребенка?» Вот корень нашей проблемы.
Инклюзию в Казахстане до сих пор измеряют пандусами. Официально 90% школ и более 90% вузов готовы к инклюзивному образованию. Но на деле это лишь архитектурная доступность. Адаптированы ли программы, изменилась ли система оценивания, обновлены ли методы преподавания, готовы ли учителя? В итоге весь год мучительно выживают двое – педагог и ребенок.
Сегодня в вузах страны обучаются 3 428 студентов с особыми потребностями. Инклюзия – это не здание. Это содержание, подготовка кадров и реальный результат.
Глава государства на четвертом заседании Национального курултая сказал, что нужен отдельный закон о комплексной поддержке детей с особыми потребностями. Депутаты разработали законопроект, но необходима доработка. Мы включили в рабочую группу активных граждан и экспертов. Цель законопроекта – заставить три системы (медицину, образование и соцзащиту) работать скоординированно. Однако в тексте до сих пор нет конкретных норм и механизмов. В рабочей группе на прямые вопросы мы получаем уклончивые ответы. Единая цифровая интеграция пока существует только на уровне концепции.
Комплексная поддержка не сводится к социальной помощи или обучению. Только в 2025 году в правоохранительные органы поступило более 45 тысяч обращений от людей с инвалидностью, их родителей и представителей. Эти люди нуждаются не только в образовании, но и в правовой защите, безопасности и полноценном участии в жизни общества. Это должна быть не просто образовательная политика, а политика прав человека.
На недавнем тематическом заседании Комитета по социально-культурным вопросам Мажилиса были рассмотрены вопросы подготовки кадров и методической поддержки. Мы провели исследование на основе опроса 2 500 специалистов. Результаты тревожны: лишь 37% организаций имеют реальные методики, 46% специалистов работают на энтузиазме, без системы. Научно обоснованные методы (прикладной анализ поведения, сенсорная интеграция, PECS) существуют, но они недоступны, дороги или людям негде учиться на практике. Наука есть, но до реальной жизни не доходит.
Кадровая ситуация парадоксальна: более шести тысяч студентов обучаются по специальной педагогике, но только 40% из них идут в профессию. Мы готовим кадры или теряем их? Инклюзия практически не доходит до колледжей и вузов – доля студентов с особыми потребностями там составляет всего 0,48%. Инклюзия начинается и заканчивается в школе.
На основе исследования мы сформулировали предложения, которые прорабатываются в рамках законопроекта. Необходимо создать национальные методические стандарты работы с детьми с особыми образовательными потребностями, единую методическую платформу для педагогов с практическими руководствами и цифровыми инструментами. Это позволит уйти от ситуации, когда каждый учитель работает на свой страх и риск.
Нужно системно внедрять научно доказанные международные методы, сделав их обязательными модулями в педвузах, расширить переподготовку и ввести национальную сертификацию. Требуется разработать карту кадрового дефицита по специальной педагогике и усилить меры социальной поддержки молодых специалистов для работы в регионах.
Отдельного внимания заслуживает ранняя диагностика. Медицина, образование и соцзащита должны выстроить единый национальный маршрут раннего выявления и сопровождения ребенка. Родителям нужна доступная консультационная поддержка. И наконец, необходимо развивать инклюзию в высшем образовании: принимать академические стандарты инклюзии в университетах, адаптировать программы и создавать службы академической и психологической поддержки студентов. Только тогда инклюзия перестанет быть бумажной декларацией.
Мы должны наполнить законопроект, который сейчас рассматривается в Мажилисе, живыми механизмами, чтобы «комплексная поддержка» стала реально работающей системой, где каждому ребенку готовы помочь учиться и жить полноценно.