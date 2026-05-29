Открывая возможности для каждого ребенка

Инклюзия
Шолпан Арзымбетова, профессор, выпускница программы «Болашақ»

В XXI веке главным ресурсом становятся не природные богатства и даже не промышленный потенциал. Уровень образования, способность общества адаптироваться к технологическим изменениям и создавать условия для раскрытия потенциала каждого человека определяют конкурентоспособность страны на мировой арене. В этой связи особое значение приобретает цифровизация инклюзивного образования.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан последовательно выстраивает образовательную систему нового поколения, ориентированную на доступность, персонализацию и равные возможности. Инклюзивное образование перестает восприниматься исключительно как социальная инициатива – оно становится частью национальной стратегии устойчивого развития. А цифровые технологии выступают ключевым инструментом, позволяющим устранить барьеры, обеспечить индивидуальный подход.

Особую актуальность этот вопрос приоб­ретает в условиях стремительного развития искусственного интеллекта, цифровых платформ и аналитики данных. Современные образовательные технологии уже способны адаптировать содержание обучения под индивидуальные особенности ребенка, учитывать темп усвоения материала, уровень социализации и эмоционального развития. Для детей с особыми образовательными потребностями это открывает новые возможности не только для обучения, но и для полноценной интеграции в общество.

Значимый вклад в развитие данного направления вносит международное научное сотрудничество. В рамках исследовательской стажировки в Constructor University было проведено комплексное исследование, посвященное роли цифровых инструментов в развитии социальных навыков у детей с особыми образовательными потребностями. Университет является одной из современных европейских площадок, где активно развивается направление Artificial Intelligence in Education – синтез педагогики, психологии и технологий искусственного интеллекта для создания персонализированной образовательной среды будущего.

Исследование показало, что цифровизация инклюзивного образования требует не только внедрения технологий, но и глубокой трансформации всей образовательной экосистемы. На первом этапе была проведена диагностика готовности педагогов и родителей к использованию цифровых решений. Полученные результаты выявили важную тенденцию: высокий интерес к инновационным инструментам сопровождается потребностью в системной методической поддержке и обучении.

Одним из ключевых результатов работы стала разработка цифровой платформы «Әлемді тану», ориентированной на развитие социальных навыков детей в условиях инклюзивного образовательного пространства. Значимость подобных решений заключается не только в цифровизации учебного процесса, но и в создании новой модели взаимодействия между ребенком, педагогом, родителем и специалистом сопровождения.

Платформа позволяет индивидуализировать обучение с учетом особенностей каждого ученика, развивать коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, эмпатию и способность к взаимодействию в коллективе. Особенно важно, что цифровая среда помогает снизить психологические барьеры, облегчить процесс социализации и обеспечить более мягкую адаптацию детей к образовательному пространству.

В ходе исследования особую ценность имела экспериментальная работа, подтвердившая эффективность цифровых инструментов в развитии социальных и коммуникативных компетенций детей. Полученные результаты продемонстрировали, что технологии способны не только повышать качество знаний, но и трансформировать саму образовательную среду – делать ее более гибкой, адаптивной и ориентированной на человека.

Казахстан находится на этапе масштабной образовательной трансформации. Государст­венная политика в сфере цифровизации соз­дает основу для внедрения инновационных решений, интеграции искусственного интеллекта в образовательные процессы и развития национальных цифровых платформ. В числе стратегических приоритетов – повышение квалификации педагогов, расширение международного научного сотрудничества и внедрение лучших мировых практик в отечественную систему образования.

Однако главный смысл цифровизации инклюзивного образования заключается не только в технологиях. Речь идет о формировании нового общественного мышления, в котором ценность каждого человека становится безусловным приоритетом. Инклюзивное образование – это показатель зрелости государства, его способности создавать условия, при которых каждый ребенок получает шанс на полноценное развитие вне зависимости от индивидуальных особенностей.

Цифровые технологии в этой системе становятся не самоцелью, а инструментом расширения возможностей. Они помогают услышать тех, кто раньше оставался вне полноценного образовательного процесса, преодолеть ограничения и создать пространство, где образование становится доступным для всех.

#Образование #цифровизация #инклюзия

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