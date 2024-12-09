Головкин доложил президенту о работе Национального олимпийского комитета

Фото: пресс-служба президента РК

Президент был проинформирован о работе Национального олимпийского комитета и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Геннадий Головкин рассказал о принимаемых совместно с профильным министерством мерах по улучшению спортивной инфраструктуры, тщательной подготовке казахстанских спортсменов, повышению престижа нашей страны на международной арене.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед НОК стоят серьезные задачи по продвижению и укреплению олимпийских видов спорта. По его словам, необходимо обеспечить дальнейшее повышение результатов наших сборных на мировых соревнованиях.

Глава государства поздравил Геннадия Головкина с назначением на позицию председателя Олимпийской комиссии Международной Федерации бокса (World Boxing).