XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо.

В самых масштабных комплекс­ных соревнованиях планеты примут участие более 3 500 спортсменов из 93 стран мира, в том числе и наши атлеты. Если обратиться к истории, то как независимое государство Казахстан участвует в зимних Олимпиадах с 1994 года, и предстоящие Игры станут для нас девятыми по счету.

Впервые наши спортсмены вышли на старт зимней Олимпиа­ды в 1994 году в Лиллехаммере (Норвегия) и сразу же добились значимых результатов. Тогда сборная завоевала одну золотую и две серебряные медали, заняв 12-е место в общекомандном зачете. Все три награды выиграл лыжник Владимир Смирнов. На дебютных Играх нашу республику представляли 29 атлетов в восьми видах спорта.

Через четыре года отечественные атлеты-зимники выступили уже на Белой Олимпиаде в Нагано (Япония). В восьми видах спорта страну представили 60 участников, которые завоевали две бронзовые медали. Одну из них вновь принес лыжник Владимир Смирнов, а вторую – представительница конькобежного спорта Людмила Прокашева.

В общекомандном зачете Казахстан занял 20-е место.

Зимние Олимпиады 2002 и 2006 годов проходили в Солт-Лейк-Сити (США) и Турине (Италия). На Играх в США выступили 52 спортсмена, в Турине – 43. Однако в обоих случаях казахстанцам не удалось завоевать медали.

На Олимпиаде 2010 года в Ванкувере (Канада) наша команда состояла из 37 спортсменов, и им удалось выиграть одну серебряную медаль. Тогда биатлонистка Елена Хрусталева стала второй в индивидуальной гонке.

На Играх 2014 года в Сочи (Россия) Казахстан представлял 51 спортсмен. Единственную медаль сборной завоевал фигурист Денис Тен, подаривший стране бронзовую награду уже в заключительные дни соревнований.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) объединила в составе казахстанской делегации 44 спортсмена. И на этих Играх наша страна не осталась без медали: бронзу в могуле (один из самых зрелищных и технически сложных видов лыжного фристайла) принесла Юлия Галышева. Отметим, что наша спортсменка вполне могла взять награду еще в Сочи, но тогда весьма неоднозначное судейство не позволило ей взойти на пьедестал.

Еще одна зимняя Олимпиада прошла в 2022 году в Пекине (Китай). Казахстанскую сборную представляли 34 спортсмена (17 мужчин и 17 женщин). Как и в Солт-Лейк-Сити и Турине, казахстанцам вновь не удалось завоевать медали. Ближе всех к пьедесталу был шорт-трекист Абзал Ажгалиев, занявший четвертое место на дистанции 500 м. В смешанной эстафете команда Казахстана (Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан) показала пятый результат.

По данным Министерства туризма и спорта, сегодня в Казах­стане активно развиваются 13 зимних олимпийских видов спорта, в которых занимаются около 139 тыс. спортсменов под руководством 1 838 тренеров. Подготовка кадров на зимней спортивной инфраструктуре ведется во всех регионах страны, за исключением Жамбылской области.

Сейчас наши атлеты продолжают борьбу за олимпийские лицензии, участвуя в международных турнирах и этапах Кубка мира. Путевки на Олимпиаду распределяются по итогам выступлений и набранных рейтинговых очков. Окончательное количество олимпийских квот станет известно в конце января 2026 года. На данный момент в активе Казахстана уже две лицензии – их завоевали фигуристы Михаил Шайдоров и Софья Самоделкина. Они уже выполнили олимпийский норматив, но продолжают участвовать в соревнованиях. Михаил показывает свое мастерство на итоговом этапе Гран-при в Нагое (Япония), а Софья на турнире в Загребе (Хорватия).

В эти же дни завершила мировой тур и национальная сборная Казахстана по шорт-треку. Заключительный, четвертый этап прошел в Дордрехте (Нидерланды), и уже в ближайшее время будут определены имена спортсменов, которые поедут на зимние Игры. Международный союз конькобежцев (ISU) подвел предварительные итоги, но официальное подтверж­дение количества лицензий в этом медалеемком виде спорта ожидается 12 декабря текущего года. Отметим, что Казахстан рассчитывает представить четырех спортсменов в девяти дисциплинах на зимней Олимпиаде.

Конькобежцы Казахстана продолжают принимать участие в этапах Кубка мира, один из них стартовал в нидерландском Херенвене, а следующий пройдет 12–14 декабря в норвежском Хамаре. При этом наши спортсмены очень неплохо проявили себя с начала сезона. В частности, на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), который стал отправной точкой для ​​сборной по олимпийским квотам, наши конькобежцы обновили 15 личных рекордов и установили четыре высших достижения страны. Более того, Евгений Кошкин максимально приблизился к мировому рекорду на дистанции 500 м, где завоевал серебряную медаль. На финише казахстанец показал 33,67 секунды. Он пропустил вперед лишь Йеннинга Де Бу из Нидерландов – 33,63. Стоит отметить, что мировой рекорд в этой дисциплине принадлежит россиянину Павлу Кулижникову, который в 2019-м пробежал эту дистанцию за 33,61 секунды.

Стабильно выступает и На­дежда Морозова. На дистанции 1 000 м в США она заняла седьмое место, а на 1 500 и 3 000 м обновила рекорды Казахстана. Обнадеживающие результаты показывают и другие конькобежцы – Мария Голубева, Кристина Силаева, Арина Ильященко и Александр Кленко.

Приступили к состязаниям, которые продолжатся вплоть до 18 января 2026 года, и наши спортсмены по фристайлу-могулу. Они будут участвовать в этапах Кубка мира в Финляндии, Канаде и США, а также в международном турнире FIS во Франции. В это же время представители фристайл-акробатики также примут участие в пяти этапах Кубка мира, которые пройдут в Финляндии, Китае и США (три этапа) по 18 января.

Биатлонисты в этом сезоне должны выступить на шести этапах Кубка мира и шести международных турнирах IBU. Этапы Кубка мира пройдут в Швеции, Австрии, Франции, Германии (два этапа) и Чехии, а международные соревнования – в Австрии, Италии, Швейцарии, Германии, Словении и Норвегии.

Лыжники принимают участие в пяти этапах Кубка мира – им осталось еще сразиться на турнирах в Финляндии, Норвегии, Швейцарии и Италии. В лыжном двоеборье предусмотрено шесть этапов Кубка мира: первый сейчас проходит в Финляндии, последую­щие – в Норвегии, Австрии и Германии до 1 февраля 2026 года.

Прыгунам с трамплина предстоит участие в 12 этапах Кубка мира, двух континентальных и двух этапах Кубка FIS, двух турнирах в Австрии и Германии, а также одном межконтинентальном турнире. Эти старты запланированы по 18 января 2026 года. На данный момент казахстанцы уже выступили на двух этапах Кубка мира. В это же время горнолыжники должны пройти девять этапов Кубка мира: три завершены, а оставшиеся шесть пройдут с 12 декабря до 25 января 2026 года в Швейцарии, Франции, Австрии и Чехии.

Отметим, что для качественной подготовки казахстанских спорт­сменов к главному спортивному событию 2026 года Министерство туризма и спорта совместно со спортивными федерациями разработало комплексный план подготовки национальных сборных. В нем предусмотрены проведение учебно-тренировочных сборов, медицинское и психологическое сопровождение, финансовое обеспечение, предоставление необходимого спортивного инвентаря, питания, а также работа с квалифицированными тренерами.

Предстоящая Олимпиада обладает главной особенностью и отличием от прошедших Игр – многоцентровой моделью, охватывающей три региона: Ломбардию с Миланом, Венето и Трентино, включая Кортина-д’Ампеццо, Вальтеллину и Валь-ди-Фьемме.

6 февраля 2026 года легендарный стадион «Сан-Сиро» в Милане станет эпицентром торжества Armonia – гармонии, которая объединяет спорт, искусство и инновации. Церемония станет визуальным и эмоциональным повествованием об Италии: от наследия Леонардо да Винчи и великих изобретателей до современного дизайна, музыки и элегантности.

Открытие не будет проходить в одном месте. Оно состоится одновременно в Милане и Кортина-д’Ампеццо, где будут зажжены два олимпийских огня. При этом парад атлетов также пройдет в двух местах. Такой подход позволяет каждому спортсмену стать частью церемонии и сделает открытие интерактивным и инклюзивным.

На Играх будут разыграны 116 олимпийских и 79 паралимпийских комплектов медалей. Соревнования пройдут по всем классическим зимним видам спорта: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание, хоккей, сноуборд, фристайл, бобслей, санный спорт. Впервые в программу ОИ включен ски-альпинизм.

Игры станут самыми гендерно сбалансированными в истории зимней Олимпиады, где 47% спортсменов – женщины. А два талисмана, брат и сестра – Мило и Тина – отражают двойственность городов и дисциплин: Олимпиаду и Паралимпиаду.

ОИ задействуют множество арен и кластеров, разделяя ледовые и горные дисциплины по территории. Милан – это ледовые виды. Там пройдут соревнования по фигурному катанию, шорт‑треку, конькобежному спорту, хоккею. Кортина-д’Ампеццо – это женский горнолыжный спорт, бобслей, санный спорт, скелетон, керлинг. Вальтеллина⁄Бормио – это мужской горнолыжный спорт, а также там состоится дебют по ски‑альпинизму. В Ливиньо пройдут турниры по фристайлу и сноуборду. Кластер в Val di Fiemme⁄Predazzo⁄Tesero (Трентино‑Альто‑Адидже) примет соревнования по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью. Anterselvа⁄Südtirol Arena станет главной ареной для биатлона.

В Вероне на Arena di Verona – это древний римский амфитеатр – пройдет церемония закрытия Игр. Это историческое место, а еще и редкий случай, когда олимпийская церемония пройдет на объекте Всемирного наследия UNESCO.