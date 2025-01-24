Горжусь тем, что говорю по-казахски

Изучение языков мне всегда давалось легко, признается учитель английского языка средней школы, преподаватель-организатор Дворца школьников города Сатпаева Евгений Соколовский.

– Во время учебы в школе учителя заметили мои способности к изучению языков, предлагали участвовать в языковых конкурсах, олимпиадах, – рассказывает он. – В колледже, куда поступил на переводческое дело (английский язык), посчастливилось практиковать казахский. Но говорить свободно начал, когда устроился на работу во Дворец школьников в 2019 году, – все коллеги были казахскоязычные, мы быстро нашли общий язык, и я без труда освоился в коллективе.

Евгений Соколовский получил и высшее образование, продолжив изучать англий­ский язык. При этом на его выбор в свое время повлиял пример Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

– Английский язык – международный. А еще все мы знаем, что Глава государства – полиглот, говорит на пяти языках, – поясняет он. – Мне хорошо запомнились слова Президента о том, что знание языков открывает дорогу в будущее. Это настоящая мотивация. Действительно, когда знаешь хотя бы еще один язык, кроме родного, перед тобой открывается масса возможностей.

На работе во Дворце школьников Евгений Соколовский смог подтянуть свои знания казахского, при этом считает, что пока не знает язык в совершенстве, и некоторые его земляки разных национальностей говорят на нем увереннее. Впрочем, это не помешало ему занимать призовые места на различных конкурсах на знание государственного языка.

– В детстве мама часто говорила мне: «Женя, учи казахский, мы живем в Казахстане, язык знать обязательно!», – рассказывает мой собеседник. – Да, Казахстан – моя Родина, с ней связываю свое будущее и считаю себя патриотом. Казахский язык – государственный, поэтому считаю, что каждый обязан знать его хотя бы на элементарном уровне, например, мог объясниться в магазине, в больнице или на улице.

Евгений Соколовский признается, что не раз получал положительные отклики от казахов, с которыми общался на их родном языке. Вообще, отмечает он, людям очень приятно, если представитель другой национальности говорит с ними на казахском, ведь это проявление уважения к стране, народу.

– Честно скажу: горжусь тем, что говорю по-казахски, – отмечает Евгений. – Язык сближает, помогает наладить общение. У меня появилось много друзей и приятелей среди казахов. С воп­роса начинается диалог, а потом как-то складывается дальнейшее дружеское общение.

Преподаватель английского рассказал, что чаще всего новые знакомые спрашивают: «А как ты выучил казахский язык?», а еще уточняют, кто он по нацио­нальности.

– Я не совсем похож на русского, скорее, на татарина или метиса, поэтому многие сначала спрашивают, не казах ли я, а потом уже – как выучил язык, – говорит Евгений Соколовский. – Моя мама – украинка, а папа – немец, кстати, моя бабушка, которая жила в ауле, прекрасно говорила по-казахски.

24-летний педагог – постоянный участник семинаров, конкурсов, праздничных мероприятий, посвященных развитию государственного языка. В 2023 году ему вручили премию акима города Сатпаева «Тiл насихатшы». А в 2024-м он получил звание лучшего педагога и медаль на рес­публиканском конкурсе.

– Учителей оценивали по порт­фолио. Мне кажется, отчасти эту награду я получил благодаря знанию казахского языка и активному участию в культурной жизни общества, – уверен Евгений Соколовский. – Сам я продолжаю учиться, совершенствовать знания.

Многие критикуют школьную программу изучения языков, отмечает он. Действительно, методика обучения не похожа на ту, что дают на платных курсах. На школьных уроках язык выучить трудно.

Впрочем, как дипломированный педагог английского языка он считает, что дело не в методике, а в том, что дети по-разному усваивают материал, а учителю сложно уделять больше времени каждому ребенку индивидуально. Наверное, поэ­тому многим школьникам требуются дополнительные занятия.

– Как преподаватель могу сказать, что начинающим стоит обратить внимание на практику – найти людей, с которыми можно поговорить по-казахски, – поясняет Евгений Соколовский. – Даже в Интернете несложно найти собеседника. Важнее всего – словарный запас, грамматика и желание учиться. Это три столпа, на которых строится успех. Я понимаю, когда казахи обижаются, что представители других национальностей не знают государственный язык. Сейчас ведь столько возможностей, в том числе бесплатных: курсы, литература, видеоконтент. Пожалуйста, было бы желание.

Преподаватель признался, что слушает и русскую, и казахскую музыку, с удовольствием смотрит с друзьями и коллегами видеоролики на казахском языке. Кстати, часто они вместе поют песни на казахском.

– Было дело – играл на домбре, пел, – рассказывает мой собеседник. – Даже первое место занял на городском конкурсе «Бата беру». Песни хорошо помогают в изу­чении языка. Лично мне больше всего по душе народные и патриотические. Любимая песня – «Атамекен», которую исполняет Ескендир Хасангалиев, она очень душевная, о Родине, с удовольствием ее пою.

Творческой натуре, как оказалось, времени на личную жизнь пока не хватает – на первом месте находится карьера, к тому же ему очень нравится профессия педагога-организатора.

– Устаю, конечно, но зато получаю огромное удовольствие от конкурсов, праздничных мероприя­тий, – признается Евгений Соколовский. – Не так давно я увлекся графическим дизайном, делаю грамоты, праздничные афиши, сам занимаюсь видеосъемкой, монтирую видео, выкладываю в соцсети. Это очень интересно и увлекательно, да и много нового узнаю. Как уже говорил, учиться люблю, особенно если учеба в радость.