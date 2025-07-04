Педагог-эксперт, учитель казахского языка и литературы таразской многопрофильной гимназии № 41 им. А. С. Пушкина Лаура Ромашева считает, что выучить государственный язык может каждый. Но начинать нужно с самого простого – алфавита и звуков, поскольку это основа всего.

– После того как вы научитесь читать и различать звуки, можно переходить к лексике – приветствию, простым вопросам, местоимениям, названиям предметов, – говорит педагог. – Советую учить слова по темам: семья, еда, числа, дни недели. Так материал запоминается легче. Грамматику лучше изучать с базовых конструкций, таких как, например, «Мен оқушымын» («Я ученик»). Главное – не бояться говорить. Пусть даже с ошибками. Ведь они тоже часть обучения.

На начальном этапе также важно слушать простые аудио­материалы, повторять фразы, пробовать составлять предложения, считает Лаура Ромашева. Полезно вести дневник или говорить вслух перед зеркалом. А еще отлично помогают ролевые диалоги и общение с носителями языка.

– Произведения казахских писателей можно использовать чуть позже – для более углубленного освоения языка. Например, при изучении темы природы можно использовать стихотворения Абая, Шакарима и Султанмахмута Торайгырова, чтобы понять, как природа описана в литературе, и использовать эти описания в собственных текстах. Это сделает процесс обучения интереснее и содержательнее, – отмечает моя собеседница.

Первое, на что педагог обращает внимание, – это коммуникативный подход. Основной акцент Лаура Ромашева делает на устную речь. Учащиеся практикуют язык через ролевые игры, мини-диалоги, интервью, обсуждение актуальных тем простыми словами. Немаловажны визуализация и цифровые ресурсы. Используются интерактивные презентации, видео, мемы, иллюстрации, чтобы дети лучше понимали и запоминали.

– Большую роль играют аудио­материалы, именно поэтому на уроках я применяю казахские песни, подкасты, мультфильмы, чтобы развивать способность воспринимать речь на слух. После прослушивания обычно следуют вопросы, пересказ, ролевая постановка услышанного. Хорошие результаты дают тематическое обучение и групповая работа, – говорит Лаура Ырзабековна. Мотивировать детей учитель старается через... творчество. К примеру, предлагает им создать видеоролик, презентацию, афишу, мини-комикс на казахском языке. Она записывает учебные фрагменты на видео и размещает их на своем YouTube-канале.

– Нынешние дети требуют современных решений, поэтому моя главная цель – не только научить грамматике, а помочь детям почувствовать язык, поверить в себя и не бояться говорить, – подчерк­нула педагог.

По ее словам, игра – мощный инструмент обучения, особенно в младших и средних классах. Эффективны интерактивные задания, предполагающие активное участие ученика, вовлечение в диалог, принятие решений, использование языка в действии. Они делают урок живым, а материал – более понятным и запоминающимся. Например, «Сұрақ-жауап шеңбері» («Цепочка вопросов-ответов»). Один ученик задает вопрос – другой отвечает и задает следующий, и так по кругу. Неплохой результат дают такие задания, как «Суретпен сөйле». Ученики по очереди описывают то, что видят на изображении, – действия, предметы, эмоции. Хорошо показывает себя инсценировка диалогов. Дети разы­грывают сюжеты из жизни на темы «В библиотеке», «В магазине», «В аптеке».

Полезны и командные игры. К примеру, в играх «Сөз жина» («Собери слово»), «Сен білесің бе?» («Ты знаешь?»), «Рөлдік тапсырмалар» («Ролевые ситуации») и «Құпия қорап» («Секретная коробка») ученики учатся действовать вместе, общаться, поддерживать друг друга, одновременно повторяя и применяя материал.

По мнению учительницы, аудирование помогает освоить восприятие языка на слух, привыкнуть к разным акцентам, темпам речи, развивает словарный запас. Именно разговорная практика помогает снять языковой барьер, который часто мешает ученикам свободно говорить.

Для постепенного внедрения казахского языка в свою жизнь Лаура Ырзабековна рекомендует начинать с малого. Это могут быть простые фразы и выражения, которые используются ежедневно, например, при приветствиях, прощаниях, благодарности.

– Очень важно интегрировать язык в повседневные дела. Например, можно начать составлять списки покупок или записывать важные задачи на языке Абая. Можно использовать казахский при общении с коллегами, знакомыми или продавцами в магазинах. Простой способ – заказывать еду в кафе на казахском языке. Чем больше вы будете использовать казахский в реальных жизненных ситуациях, тем быстрее язык станет более понятным, доступным и привычным, – уверена педагог-эксперт.