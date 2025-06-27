Французский – для любви, казахский – для героических историй

Қазақ тілі
118
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

Парень с севера деятельно продвигает государственный язык

фото предоставлено клубом «Батыл бол»

А поговорить?

Личные отношения с казахским языком у Алексея Скалозубова, основателя сети разговорных клубов «Батыл бол», завязывались довольно забавно. Детство его прошло на севере страны. Во всех трех русскоязычных школах маленького городка Есиль казахский преподавался.

Но Алексей теперь не может вспомнить ни единого человека из того окружения, который бы пользовался государственным языком. Тем не менее к выпускному он подошел с неплохим знанием казахской грамматики, но совершенно не имея вербального опыта.

– И только приехав в Алматы, обнаружил, что на казахском в действительности разговаривают: много и везде. Помню, первое, чего захотелось, – понимать людей вокруг себя, общаться с ними, – вспоминает Алексей.

Упражняться в языке он пытался в кафе, спортзале, на работе, но такое самообразование – пять минут по простеньким топикам – совсем не восполняло дефицит коммуникации.

– Вот тогда почувствовал другую проблему – множество говорящих на казахском людей, а разговор не получается. Не станешь же приставать к прохожим с предложением немного поболтать. Занимался с репетиторами – та же история: много правил и недостаточно живого диалога, – продолжает Алексей.

Инсайт нагрянул на занятиях в разговорном клубе английского, который Алексей тоже начал посещать. И это было как раз то мес­то, где много говорили владею­щие языком с начинающими.

Ноль в казахском

– По-моему, для освоения любого языка нужно не так много базовых знаний, а больше прак­тики. Дети же начинают говорить без знания грамматики, только на собственном опыте. Но понимание правил позволяет учиться быстрее.

Слушателей в свой первый разговорный клуб три года назад Алексей Скалозубов собирал среди многочисленных подписчиков в соцсетях, приглашал именно тех, кто уже готов практиковаться в разговорном жанре. И «Батыл бол» – это о том, что всегда можно переступить стеснение и страх, чтобы начать свободно общаться на неродном языке.

Когда же выяснилось, что начальная языковая база есть у не­многих и большинству казахский нужно осваивать с нуля, начали готовить методику для полноценных образовательных курсов.

– Много было экспериментов, пока выстраивали программу, но нашли, на мой взгляд, очень правильный подход: наши ученики уже на втором-третьем занятии начинают строить простые фразы и постепенно переходят к общению, – знакомит с преподавательской методикой Алексей.

Образовательные языковые курсы продолжительностью 4–5 месяцев в клубе набирают дважды в год. В Алматы, например, очередной набор завершат к началу сентября. И трижды в неделю собираются группы для разговорной практики. Уровень подготовки, который в итоге получают в «Батыл бол», Алексей оценивает так:

– К окончанию курсов наши выпускники могут свободно выразить любую мысль. Возможно, у них это не будет получаться быстро и безошибочно – нужна «натренированность». Для этого мы их отправляем в разговорные группы. Еще через месяц уже можно рассчитывать на беглую и чистую речь. Это то, чего будет достаточно человеку, живущему в казахоязычной среде: от покупок в магазине до выполнения трудовых обязанностей с использованием государственного языка.

Учиться всегда пригодится

С самого основания и по сей день занятия на всех уровнях подготовки в клубе бесплатные и открытые для любого желаю­щего старше 16 лет. В первый год проект существовал как волонтерский, но удержать на одном энтузиазме 14 филиалов в Алма­ты, Астане, Атырау, Актобе, Уральске оказалось сложно. С тех пор благотворительной помощью на небольшое поощрение педагогов и расходы на содержание сети клубов обеспечивает компания KAZ Minerals. Большую дружескую услугу некоммерческой организации оказывает алматинский вуз ­КИМЭП, безвозмездно предоставляя для занятий свои аудитории. В остальных городах, где работают ее филиалы, с арендой помещений есть сложности.

Но Алексей Скалозубов уверен, что его детище при любых обстоятельствах – с ним или без него, с прежними или новыми спонсорами – будет жить, пока есть желающие учиться языку и понимающие важность развития языковой политики.

Превалирование государственного языка во многих сферах жизни общества для преподавателя Алексея Скалозубова очевидно:

– Сегодня госслужба недоступна для не знающих язык. Бизнес все больше переходит на казахский. Нужно учитывать даже то, что юг страны, где происходит основной прирост населения, традиционно казахоязычный.

Не хуже самурая

Мотивы, с которыми обычно приступают к освоению казахского, в «Батыл бол» специально изучали. Оказалось, что главные цели стабильны: желание получить хорошую работу, большая любовь, для которой всегда нужны правильные слова, интерес к национальной культуре, желание общаться с друзьями на их языке.

Слушатели курсов в основной массе молодые: от 25 до 35 лет. Но немало среди них людей возрастных: дисциплинированных и ответственных. Алексей всегда приводит в пример свою ученицу 85 лет, которая прекрасно осваивала программу, чем порой сильно раздражала некоторых одногруппников. Она, как считает преподаватель, лишала их главного аргумента: дескать, в возрасте выучить язык почти невозможно.

– Это либо оправдание, либо отсыл к неудачному опыту, – уверен Алексей. – Я считаю, неспособных к языкам в принципе нет. Скорее, им не хватает усилий и усердия. А любое учение – это труд и множество повторений.

Испытание рутинным трудом действительно преодолевают не все, и возраст здесь ни при чем. Обучающие курсы в клубе смогли завершить только 200 человек из 500 начавших их. Это, как говорит Алексей, обычная статистика, хотя всегда жаль, что сдаются порой даже способные и мотивированные.

Казахский Алексея, по его собст­венному признанию, силен в нескольких сферах: бытовой, преподавательской и бизнесе, освоение литературного языка – его следующая главная цель.

А вопрос личного характера, чем особенным, чего нет в других языках, привлекателен для него казахский, Алексею доставляет явное удовольствие:

– Это происходит где-то на уровне чувств. Вопреки стерео­типу, что казахский на слух слишком жесткий или тяжелый, для меня он звучит гордо и в хорошем смысле пафосно. Если французский – язык любви, то казахский – геройства. Есть два языка, которые, по-моему, лучше всего подходят важному, сильному персонажу в кино или мультфильме, – японский и казахский. Они звучат правильно – мужественно, сильно, глубоко. И, конечно, не перестану удивляться, сколько смысла можно выразить коротким словом на казахском. Многим другим языкам для этого требуются целые предложения.

#обучение #клуб #казахский язык

Популярное

Все
Для сайгаков определена безопасная доля изъятия
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Возьмите меня в газету!
Награды тем, кто всегда в центре событий
Красные машины и каска из металла
С новосельем поздравили героев Паралимпиады
Политическая воля и законодательные шаги
Цифровизация и искусственный интеллект должны стать приоритетами для ЕАЭС
Дети – наш приоритет
Казахстан заинтересовался покупкой 500 тысяч коз из Монголии
Лето с пользой и удовольствием
Работа проделана большая – впереди новые задачи
Так писали историю
Верность любимому делу
На сцене «Астана Опера» – балет-феерия «Спящая красавица»
Важно быть полезной
Лучшим в профессии
В Астане чествовали будущих мастеров
Растет достойная смена
Работам соискателей – народное обсуждение
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области
Еще 145 офицеров выпустила Академия гражданской защиты МЧС РК
20 лет без паспорта прожила казахстанка
ИИ возвращает кошек домой
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Виртуальный помощник
В Петропавловске чествовали журналистов, популяризирующих г…
Успех окрыляет
Практика и погружение в профессиональную среду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]