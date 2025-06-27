фото предоставлено клубом «Батыл бол»

А поговорить?

Личные отношения с казахским языком у Алексея Скалозубова, основателя сети разговорных клубов «Батыл бол», завязывались довольно забавно. Детство его прошло на севере страны. Во всех трех русскоязычных школах маленького городка Есиль казахский преподавался.

Но Алексей теперь не может вспомнить ни единого человека из того окружения, который бы пользовался государственным языком. Тем не менее к выпускному он подошел с неплохим знанием казахской грамматики, но совершенно не имея вербального опыта.

– И только приехав в Алматы, обнаружил, что на казахском в действительности разговаривают: много и везде. Помню, первое, чего захотелось, – понимать людей вокруг себя, общаться с ними, – вспоминает Алексей.

Упражняться в языке он пытался в кафе, спортзале, на работе, но такое самообразование – пять минут по простеньким топикам – совсем не восполняло дефицит коммуникации.

– Вот тогда почувствовал другую проблему – множество говорящих на казахском людей, а разговор не получается. Не станешь же приставать к прохожим с предложением немного поболтать. Занимался с репетиторами – та же история: много правил и недостаточно живого диалога, – продолжает Алексей.

Инсайт нагрянул на занятиях в разговорном клубе английского, который Алексей тоже начал посещать. И это было как раз то мес­то, где много говорили владею­щие языком с начинающими.

Ноль в казахском

– По-моему, для освоения любого языка нужно не так много базовых знаний, а больше прак­тики. Дети же начинают говорить без знания грамматики, только на собственном опыте. Но понимание правил позволяет учиться быстрее.

Слушателей в свой первый разговорный клуб три года назад Алексей Скалозубов собирал среди многочисленных подписчиков в соцсетях, приглашал именно тех, кто уже готов практиковаться в разговорном жанре. И «Батыл бол» – это о том, что всегда можно переступить стеснение и страх, чтобы начать свободно общаться на неродном языке.

Когда же выяснилось, что начальная языковая база есть у не­многих и большинству казахский нужно осваивать с нуля, начали готовить методику для полноценных образовательных курсов.

– Много было экспериментов, пока выстраивали программу, но нашли, на мой взгляд, очень правильный подход: наши ученики уже на втором-третьем занятии начинают строить простые фразы и постепенно переходят к общению, – знакомит с преподавательской методикой Алексей.

Образовательные языковые курсы продолжительностью 4–5 месяцев в клубе набирают дважды в год. В Алматы, например, очередной набор завершат к началу сентября. И трижды в неделю собираются группы для разговорной практики. Уровень подготовки, который в итоге получают в «Батыл бол», Алексей оценивает так:

– К окончанию курсов наши выпускники могут свободно выразить любую мысль. Возможно, у них это не будет получаться быстро и безошибочно – нужна «натренированность». Для этого мы их отправляем в разговорные группы. Еще через месяц уже можно рассчитывать на беглую и чистую речь. Это то, чего будет достаточно человеку, живущему в казахоязычной среде: от покупок в магазине до выполнения трудовых обязанностей с использованием государственного языка.

Учиться всегда пригодится

С самого основания и по сей день занятия на всех уровнях подготовки в клубе бесплатные и открытые для любого желаю­щего старше 16 лет. В первый год проект существовал как волонтерский, но удержать на одном энтузиазме 14 филиалов в Алма­ты, Астане, Атырау, Актобе, Уральске оказалось сложно. С тех пор благотворительной помощью на небольшое поощрение педагогов и расходы на содержание сети клубов обеспечивает компания KAZ Minerals. Большую дружескую услугу некоммерческой организации оказывает алматинский вуз ­КИМЭП, безвозмездно предоставляя для занятий свои аудитории. В остальных городах, где работают ее филиалы, с арендой помещений есть сложности.

Но Алексей Скалозубов уверен, что его детище при любых обстоятельствах – с ним или без него, с прежними или новыми спонсорами – будет жить, пока есть желающие учиться языку и понимающие важность развития языковой политики.

Превалирование государственного языка во многих сферах жизни общества для преподавателя Алексея Скалозубова очевидно:

– Сегодня госслужба недоступна для не знающих язык. Бизнес все больше переходит на казахский. Нужно учитывать даже то, что юг страны, где происходит основной прирост населения, традиционно казахоязычный.

Не хуже самурая

Мотивы, с которыми обычно приступают к освоению казахского, в «Батыл бол» специально изучали. Оказалось, что главные цели стабильны: желание получить хорошую работу, большая любовь, для которой всегда нужны правильные слова, интерес к национальной культуре, желание общаться с друзьями на их языке.

Слушатели курсов в основной массе молодые: от 25 до 35 лет. Но немало среди них людей возрастных: дисциплинированных и ответственных. Алексей всегда приводит в пример свою ученицу 85 лет, которая прекрасно осваивала программу, чем порой сильно раздражала некоторых одногруппников. Она, как считает преподаватель, лишала их главного аргумента: дескать, в возрасте выучить язык почти невозможно.

– Это либо оправдание, либо отсыл к неудачному опыту, – уверен Алексей. – Я считаю, неспособных к языкам в принципе нет. Скорее, им не хватает усилий и усердия. А любое учение – это труд и множество повторений.

Испытание рутинным трудом действительно преодолевают не все, и возраст здесь ни при чем. Обучающие курсы в клубе смогли завершить только 200 человек из 500 начавших их. Это, как говорит Алексей, обычная статистика, хотя всегда жаль, что сдаются порой даже способные и мотивированные.

Казахский Алексея, по его собст­венному признанию, силен в нескольких сферах: бытовой, преподавательской и бизнесе, освоение литературного языка – его следующая главная цель.

А вопрос личного характера, чем особенным, чего нет в других языках, привлекателен для него казахский, Алексею доставляет явное удовольствие:

– Это происходит где-то на уровне чувств. Вопреки стерео­типу, что казахский на слух слишком жесткий или тяжелый, для меня он звучит гордо и в хорошем смысле пафосно. Если французский – язык любви, то казахский – геройства. Есть два языка, которые, по-моему, лучше всего подходят важному, сильному персонажу в кино или мультфильме, – японский и казахский. Они звучат правильно – мужественно, сильно, глубоко. И, конечно, не перестану удивляться, сколько смысла можно выразить коротким словом на казахском. Многим другим языкам для этого требуются целые предложения.