Госсекретарь РК провела в Токио ряд встреч с членами правительства Японии

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова находится с рабочим визитом в Токио по приглашению Премьер-министра Японии С. Абэ для участия во 2-м заседании Всемирной конференции для женщин WAW! Tokyo 2015, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу
Главы государства.
Государственный секретарь встретилась с Премьер-министром Японии С. Абэ, а также провела переговоры с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Х. Шимомура. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сфере спорта между Казахстаном и Японией.
Г. Абдыкаликова, отметив важность активизации обменов между высшими учебными заведениями и научными центрами двух стран, предложила организовать визиты японских ученых в наши ведущие вузы, а также визиты казахстанских ученых в японские научные и образовательные центры для налаживания академического сотрудничества. Также было предложено актуализировать действующее соглашение в сфере культуры.
В ходе встречи с Государственным министром Японии по делам женщин, административной реформе и государственной службе Х. Аримура были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов", в частности, в сфере административного управления и госслужбы. Кроме того, стороны выразили готовность к обмену опытом в вопросах продвижения экономической активности женщин. Государственный секретарь пригласила Х. Аримура принять участие в панельной сессии Астанинского экономического форума в 2016 году, посвященной женскому лидерству.
С министром экономики, торговли и индустрии Японии Й. Миязава были обсуждены новые возможности для японского бизнеса в связи с реализацией Программы "Нұрлы жол", а также участие японских компаний в Международной выставке "ЭКСПО-2017". Ожидается, что японский павильон станет одним из самых крупных на выставке.
На встрече с министром здравоохранения, труда и социальной защиты населения Я. Шиозаки поднимались вопросы налаживания контактов в медицинской сфере, изучения опыта Японии по внедрению системы обязательного медицинского страхования для населения, сотрудничество в фармацевтике.
Кроме того, в этот же день Г. Абдыкаликова провела встречи с руководством Японского агентства по международному сотрудничеству и Представительства ОЭСР в Токио, в ходе которых были обсуждены вопросы взаимодействия и обмена опытом для развития KazAID (официальная помощь развитию) и использованию экспертного потенциала ОЭСР для анализа развития экономической политики страны.