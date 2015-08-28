Госсекретарь РК провела в Токио ряд встреч с членами правительства Японии

Политика
794
Фото khabar.kz
Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова находится с рабочим визитом в Токио по приглашению Премьер-министра Японии С. Абэ для участия во 2-м заседании Всемирной конференции для женщин WAW! Tokyo 2015, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Государственный секретарь встретилась с Премьер-министром Японии С. Абэ, а также провела переговоры с министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Х. Шимомура. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития культурно-гуманитарного сотрудничества, а также в сфере спорта между Казахстаном и Японией.

Г. Абдыкаликова, отметив важность активизации обменов между высшими учебными заведениями и научными центрами двух стран, предложила организовать визиты японских ученых в наши ведущие вузы, а также визиты казахстанских ученых в японские научные и образовательные центры для налаживания академического сотрудничества. Также было предложено актуализировать действующее соглашение в сфере культуры.

В ходе встречи с Государственным министром Японии по делам женщин, административной реформе и государственной службе Х. Аримура были обсуждены вопросы взаимодействия в рамках реализации Плана нации "100 конкретных шагов", в частности, в сфере административного управления и госслужбы. Кроме того, стороны выразили готовность к обмену опытом в вопросах продвижения экономической активности женщин. Государственный секретарь пригласила Х. Аримура принять участие в панельной сессии Астанинского экономического форума в 2016 году, посвященной женскому лидерству.

С министром экономики, торговли и индустрии Японии Й. Миязава были обсуждены новые возможности для японского бизнеса в связи с реализацией Программы "Нұрлы жол", а также участие японских компаний в Международной выставке "ЭКСПО-2017". Ожидается, что японский павильон станет одним из самых крупных на выставке.

На встрече с министром здравоохранения, труда и социальной защиты населения Я. Шиозаки поднимались вопросы налаживания контактов в медицинской сфере, изучения опыта Японии по внедрению системы обязательного медицинского страхования для населения, сотрудничество в фармацевтике.

Кроме того, в этот же день Г. Абдыкаликова провела встречи с руководством Японского агентства по международному сотрудничеству и Представительства ОЭСР в Токио, в ходе которых были обсуждены вопросы взаимодействия и обмена опытом для развития KazAID (официальная помощь развитию) и использованию экспертного потенциала ОЭСР для анализа развития экономической политики страны.

Популярное

Все
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
Зима вступила в свои права в Казахстане
Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
Основатель inDrive получил казахское гражданство
Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Производство сахара в РК упало почти на треть
Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК
В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе
Обновленный Rolls-Royce Cullinan раскрыт до премьеры
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Из ничего и будет ничего
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Главному тренеру сборной Казахстана по футболу подарили «Мерседес»
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане
Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
Журналисты в законе
Синнер отыграл три матчбола у Джоковича
Представлен проект генплана Астаны до 2035 года
В третий день перемирия ХАМАС освободит еще 13 заложников
Очередь на зачисление детей в спортсекции в Астане стартует в понедельник
Сенат Узбекистана одобрил союзный договор с Казахстаном
Беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС продлен на два года
Врачи проконсультировали более 150 пациентов в Костанайской области
Почему историки ругают фильм Ридли Скотта "Наполеон"
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

Читайте также

Работа над законопроектом будет продолжена
Произведена перезагрузка всех ветвей власти, приняты необхо…
Из ничего и будет ничего
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]