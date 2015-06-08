Госслужащих РК научат правильному поведению при получении подарков Политика 1134 Альфия Аймакова

Стандарты поведения государственных служащих при получении "благодарности" пропишут в новом Этическом кодексе. Об этом сообщил руководитель управления антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью департамента государственной службы и профилактики коррупции Арман Утепов, выступая на совещании о предлагаемых подходах к разработке Этического кодекса с обзором международной практики, передает Kazpravda.kz.



Напомним, разработка нового документа входит в одну из пяти реформ, предложенных Главой государства.



"Предлагаемый Агентством подход заключается в том, чтобы прийти к эффективной системе управления служебной этикой путем отражения основных ценностей и принципов этики государственного служащего, а также регламентации деятельности системы контроля и ответственности за соблюдением этических норм в Законе РК "О государственной службе" и детализации стандартов поведения государственных служащих в различных ситуациях, вопросов урегулирования конфликта интересов и получения подарков в новом Этическом кодексе", – сказал Утепов.



Также, отметил он, разработка Этического кодекса совершенно нового формата направлена на разграничение коррупционных правонарушений от нарушений этических норм. При этом основные ценности и принципы документа "должны отражать базовые консолидирующие морально-этические ценности на пути дальнейшего укрепления всеказахстанской идентичности и иметь социальную направленность".



"Новый Этический кодекс должен стать всеохватывающим и практическим справочником повседневной жизни государственного служащего. Этот документ должен стать ключевым превентивным механизмом, защищающим меритократию и противодействующим коррупции", – подчеркнул руководитель управления.



Введение нового кодекса потребует внесения соответствующих изменений и дополнений в ряд законодательных актов касательно государственной службы и вопросов противодействия коррупции.

