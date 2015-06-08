Госслужащих РК научат правильному поведению при получении подарков

Политика
1134
Альфия Аймакова
Стандарты поведения государственных служащих при получении "благодарности" пропишут в новом Этическом кодексе. Об этом сообщил руководитель управления антикоррупционного просвещения и взаимодействия с общественностью департамента государственной службы и профилактики коррупции Арман Утепов, выступая на совещании о предлагаемых подходах к разработке Этического кодекса с обзором международной практики, передает Kazpravda.kz.

Напомним, разработка нового документа входит в одну из пяти реформ, предложенных Главой государства.

"Предлагаемый Агентством подход заключается в том, чтобы прийти к эффективной системе управления служебной этикой путем отражения основных ценностей и принципов этики государственного служащего, а также регламентации деятельности системы контроля и ответственности за соблюдением этических норм в Законе РК "О государственной службе" и детализации стандартов поведения государственных служащих в различных ситуациях, вопросов урегулирования конфликта интересов и получения подарков в новом Этическом кодексе", – сказал Утепов.

Также, отметил он, разработка Этического кодекса совершенно нового формата направлена на разграничение коррупционных правонарушений от нарушений этических норм. При этом основные ценности и принципы документа "должны отражать базовые консолидирующие морально-этические ценности на пути дальнейшего укрепления всеказахстанской идентичности и иметь социальную направленность".

"Новый Этический кодекс должен стать всеохватывающим и практическим справочником повседневной жизни государственного служащего. Этот документ должен стать ключевым превентивным механизмом, защищающим меритократию и противодействующим коррупции", – подчеркнул руководитель управления.

Введение нового кодекса потребует внесения соответствующих изменений и дополнений в ряд законодательных актов касательно государственной службы и вопросов противодействия коррупции.

Популярное

Все
Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»
Сенсация: Амир Омарханов обыграл первую ракетку AusOpen среди юниоров
Назначен гендиректор МАЭК
Алек Болдуин обвинен в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс
Поставку наркотиков из США под видом детских игрушек наладил казахстанец
Французские парламентарии высоко оценили реформы в Казахстане
Илья Мизерных завоевал историческое «золото» в Канвоне
Будем честны друг с другом
Депозиты в инвалюте за год упали на 18%, в тенге – резко выросли
Шварценеггер продал свои часы на аукционе за 270 тыс. евро
Токаев поздравил первого в истории РК чемпиона юношеской зимней Олимпиады
Казахстан заинтересован в проектах с ФРГ по глубокой переработке в сфере АПК
Непал намерен перенять опыт РК в создании е-правительства
217 рогов сайги изъяли у жителя Уральска
Первая ракетка мира покидает Мельбурн
На четырех участках автодорог РК ограничено движение
Поедет ли Данияр Елеусинов на Олимпиаду-2024
На Млечном пути обнаружен загадочный объект
Вопросы исполнения плана приватизации до 2025 года рассмотрены госкомиссией
Финансирование льготного кредитования посевной началось в Казахстане
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта

Читайте также

Двигаться к политическому урегулированию
Французские эксперты ознакомились с новыми фактами январски…
По пути демократических реформ
Стержневая страна Центральной Азии смотрит на Восток

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]