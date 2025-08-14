В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан по развитию туризма, как одного из ключевых драйверов экономики и укрепления национальной идентичности, в Северо-Казахстанской области реализуются масштабные проекты, направленные на сохранение историко-культурного наследия и развитие международного сотрудничества

Регион с рабочей поездкой посетил заместитель Премьер-министра РК Ермек Кошербаев, представители Министерства туризма и спорта, Министерства культуры и информации, а также руководство Международного Фонда тюркской культуры и наследия. Ермек Кошербаев ознакомился с экспозициями и пообщался с учеными из трех стран, молодыми археологами, художниками из 12 стран и представителями зарубежных делегаций, обсудив перспективы развития туризма, сохранения культурного наследия и международного сотрудничества.

«Исторические памятники — это цивилизационные истоки нашей истории и бесценное наследие Казахстана и всего тюркского мира. Особое место занимает Ботай в Северном Казахстане – ключ к пониманию ранней истории человечества и одомашнивания лошади. Сегодня Ботай признан учеными всего мира, а изучение таких объектов помогает сохранять память предков, укреплять идентичность народа и вдохновлять будущие поколения. Необходимо поддерживать и развивать эти памятники, создавать условия для научных исследований, культурных мероприятий и туризма. Здесь уже снимают кино, проводят археологические экспедиции, организуют международные симпозиумы и образовательные программы, превращая наследие в живое пространство для науки, творчества и отдыха», — отметил вице-премьер.

Айыртауский район и город Петропавловск на неделю превратились в точку притяжения для десятков зарубежных делегаций и тысяч гостей. Представители Турции, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Венгрии, Монголии, Татарстана, Башкортостана, Якутии, Кабардино-Балкарии и России – ученые, художники, археологи, этнологи, деятели культуры и молодежные лидеры – прибыли в СКО, подтверждая растущую роль в гуманитарной и туристической повестке.

«Хочу выразить благодарность всем, кто организовал это событие. Ботай необходимо показать всему миру – я бы очень хотел, чтобы как можно больше людей узнали об этом месте. Природа Северного Казахстана для меня как родная. Я написал картину, которая скоро будет представлена в Петропавловске, и теперь вижу – то, что я изобразил, практически точно совпадает с тем, что находится здесь», — делится заслуженный художник Азербайджана, профессор Университета Йедитепе, главный художник Военно-морских сил Турции Азиз Рефик бей.

Ключевым событием недели стал III Международный симпозиум художников «Ботай – ұлы дала мәдениеті», который уже стал традиционным и с каждым годом укрепляет свой статус на международной арене. Место проведения выбрано не случайно – именно здесь, в Айыртауском районе, 40 лет назад археолог Виктор Зайберт сделал открытие мирового значения: первые убедительные доказательства приручения лошади на территории современного Казахстана. Это сенсационное научное событие вписало СКО в историю мировой цивилизации и сделало его культурно-историческим брендом страны.

«Мы с Виктором Зайбертом направили сюда несколько человек, и они вернулись с полными рюкзаками находок. Здесь мы обнаружили наконечники стрел, множество скребков и так называемые «утюжки» – каменные диски. Если на других раскопках находят хотя бы пару таких предметов, это уже сенсация, а у нас их были сотни, даже тысячи. Ботай – уникальный памятник мирового значения, ведь именно здесь впервые была одомашнена лошадь. Если бы этого не произошло, ход истории мог бы сложиться совершенно иначе», — вспоминает археолог Анатолий Плешаков.

Программу симпозиума дополнил международный семинар-тимбилдинг «Ботай – основы тюркского мира» – площадка нового формата, объединившая этнографов, историков, ремесленников, художников и молодежь. Участники не только слушали лекции, но и погрузились в атмосферу древней степи через реконструкции боевых обрядов, мастер-классы и археологические маршруты.

«Сегодня Ботайская культура занимает особое место в мировой истории, о Ботае знают в ведущих научных центрах мира. Эта культура включена в школьные и университетские учебники. И мы по праву этим гордимся. Мы считаем важными и нужными все мероприятия, подобные сегодняшним – семинары, симпозиумы, выставки. Все это способствует сохранению и популяризации нашей истории и культурного наследия», — делится доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Немецкого института археологии Зейнолла Самашев.

С 11 по 17 августа в Имантауско-Шалкарской курортной зоне и Петропавловске проходит международный пленэр художников. Финалом станет выставка в арт-галерее «Ботай», где мастера из разных стран представят свое видение богатой культурно-исторической среды региона.

В продолжение этого в Петропавловске состоится международная научно-практическая конференция «Ботай – основы тюркского мира». Она станет интеллектуальным завершением недели, объединив ведущих ученых для обсуждения роли Ботайской культуры в формировании общей тюркской идентичности.

«Я очень рад снова оказаться здесь. Это мой второй визит – последний раз я был здесь 25 лет назад вместе с Виктором Зайбертом. Приятно видеть, как сегодня развивается международный туризм. Уверен, Виктор Федорович тоже был бы этому очень рад», — говорит Археолог, биоантрополог, специалист по изучению древнего населения Центральной Азии Бендезу-Сармиенто Хулио.

Все эти события – не отдельные инициативы, а результат системной работы по реализации стратегического курса, обозначенного Главой государства. Северо-Казахстанская область уверенно закрепляет за собой статус международного места притяжения, где история, культура и туризм работают на будущее страны.