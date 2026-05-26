Строительство горного курорта Almaty SuperSki удержит молодёжь в стране

Туризм
Айман Аманжолова
корреспондент

На слушаниях по Almaty SuperSki обсудили создание 15 тысяч рабочих мест, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

В Алматы продолжаются общественные слушания по проекту горного курорта Almaty SuperSki в урочище Кок-Жайлау. Одной из ключевых тем обсуждения стало влияние проекта на рынок труда и перспективы для молодежи.

Во время слушаний член общественного совета Ермек Кожамсугиров поинтересовался, соответствует ли действительности информация о создании порядка 15 тысяч рабочих мест в рамках реализации проекта. Представители проекта  подтвердили, что речь действительно идет о тысячах новых вакансий как на этапе строительства, так и после запуска курорта.

«Да, рабочие места будут созданы. Это крупный инфраструктурный и туристический проект, который потребует специалистов в сфере строительства, сервиса, гостиничного бизнеса, транспорта, спорта и туризма», - прозвучало в ходе обсуждения.

Отдельный акцент участники слушаний сделали на том, что развитие горного кластера может стать важным фактором для удержания молодых специалистов в Казахстане. По мнению сторонников проекта, создание современных рабочих мест и развитие международного туризма даст молодежи возможность строить карьеру в Алматы, не уезжая за границу в поисках перспектив.

«Когда в городе появляются масштабные проекты международного уровня, молодежь видит возможности для развития здесь, у себя дома. Это напрямую влияет на снижение оттока кадров за рубеж», - отмечалось во время обсуждения.

Участники слушаний подчеркнули, что Almaty SuperSki рассматривается не только как туристический объект, но и как долгосрочный экономический проект, способный создать новые возможности для малого и среднего бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность Алматы и укрепить статус города как международного туристического центра.

#Алматы #туризм #молодежь

