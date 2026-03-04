Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
Лилия Мухитова
В преддверии Международного женского дня заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева от имени Главы государства вручила государственные награды женщинам, работающим в разных сферах. Указом Президента Касым-Жомарта Токаева высоких наград удостоены представительницы науки, культуры, информации, архивного и музейного дела, а также общественных институтов, которые вносят значимый вклад в развитие страны.