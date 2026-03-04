Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта

Общество
7
Лилия Мухитова

В преддверии Международного женского дня заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева от имени Главы государства вручила государственные награды женщинам, работающим в разных сферах. Указом Президента Касым-Жомарта Токаева высоких наград удостоены представительницы науки, культуры, информации, архивного и музейного дела, а также общественных институтов, которые вносят значимый вклад в развитие страны.

фото предоставлено пресс-службой МКИ РК

Открывая торжественную церемонию, Аида Балаева подчеркнула особую значимость праздника и отметила, что такие награды являются признанием большого труда казахстанских женщин, их профессиональной ответственности и преданности своему делу.

– Президент Касым-Жомарт Токаев, высоко оценивая ваш большой труд перед страной, подписал Указ о награждении. Это означает, что государство всегда отмечает вклад женщины и в укрепление семейных ценностей, и в развитие самых разных сфер. Сегодняшние наг­рады – это не только ваша личная заслуга. Это награда ваших семей, детей, родителей, коллег и коллективов, которые вместе с вами разделяют этот путь, – сказала Аида Балаева.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации, заместитель Премьер-министра также отметила, что женщины Казахстана во все времена играют особую созидательную роль в обществе. Благодаря ответственности, вниманию к делу и искренней вовлеченности они добиваются высоких результатов в профессии, сохраняют культурные и духовные ценности, укрепляют общественные институты и вносят весомый вклад в развитие государства.

Орденом «Құрмет» награж­дены руководитель отдела Инс­титута истории и этнологии им. Ш. Ш. Уалиханова Бакыт­жамал Айтмухамбетова, заведующая отделом фондового хранения и экскурсионно-массовой работы Мемориального музея им. Т. Г. Шевченко Айгуль Балабаева, а также главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в городе Семее Татьяна Титаева.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены директор Центрального государственного архива научно-технической документации Баян Жуматаева, главный экономист Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Раушан Имантаева, заведующая Домом-музеем им. А. С. Пушкина Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Асылжан Мырзаболатова, главный специалист-дизайнер управления дизайна банкнот и монет департамента наличного денежного обращения Национального банка РК Жанна Нугербек, а также редактор-аналитик русской редакции программы «7 күн» телеканала «Хабар» Алма Оразбаева.

#Аида Балаева #награждения #8 марта

Популярное

Все
Ближе к зрителю
За любовь!
«Как много девушек хороших...»
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
От теплицы до букета
У побед – женское лицо
В СКО готовятся к паводку
Учит справляться со стрессом
Прививать любовь к слову
Маршрут без стереотипов
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Без наценок и посредников
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Продукция с всегда высоким спросом
Построят 42 водоема
Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

«Как много девушек хороших...»
В Минобороны поздравили женщин-военнослужащих с 8 Марта
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени…
Сколько женщин в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]