Открывая торжественную церемонию, Аида Балаева подчеркнула особую значимость праздника и отметила, что такие награды являются признанием большого труда казахстанских женщин, их профессиональной ответственности и преданности своему делу.

– Президент Касым-Жомарт Токаев, высоко оценивая ваш большой труд перед страной, подписал Указ о награждении. Это означает, что государство всегда отмечает вклад женщины и в укрепление семейных ценностей, и в развитие самых разных сфер. Сегодняшние наг­рады – это не только ваша личная заслуга. Это награда ваших семей, детей, родителей, коллег и коллективов, которые вместе с вами разделяют этот путь, – сказала Аида Балаева.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры и информации, заместитель Премьер-министра также отметила, что женщины Казахстана во все времена играют особую созидательную роль в обществе. Благодаря ответственности, вниманию к делу и искренней вовлеченности они добиваются высоких результатов в профессии, сохраняют культурные и духовные ценности, укрепляют общественные институты и вносят весомый вклад в развитие государства.

Орденом «Құрмет» награж­дены руководитель отдела Инс­титута истории и этнологии им. Ш. Ш. Уалиханова Бакыт­жамал Айтмухамбетова, заведующая отделом фондового хранения и экскурсионно-массовой работы Мемориального музея им. Т. Г. Шевченко Айгуль Балабаева, а также главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского в городе Семее Татьяна Титаева.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены директор Центрального государственного архива научно-технической документации Баян Жуматаева, главный экономист Международного центра межконфессионального и межрелигиозного диалога Раушан Имантаева, заведующая Домом-музеем им. А. С. Пушкина Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея Асылжан Мырзаболатова, главный специалист-дизайнер управления дизайна банкнот и монет департамента наличного денежного обращения Национального банка РК Жанна Нугербек, а также редактор-аналитик русской редакции программы «7 күн» телеканала «Хабар» Алма Оразбаева.