Ерлан Карин: За 7 лет количество ходатайств о выходе из гражданства РК снизилось в 25 раз

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам гражданства при Главе государства

На заседании рассмотрены вопросы приема в казахстанское гражданство и выхода из него, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе заседания Государственный советник вновь подчеркнул, что тенденция к сокращению количества лиц, желающих выйти из гражданства нашей страны, сохраняется на протяжении последних лет.

Так, за последние 7 лет количество ходатайств о выходе из казахстанского гражданства снизилось в 25 раз. В 2019 году было зафиксировано 1,7 тысячи ходатайств о выходе из гражданства, в 2020 году – 944, в 2021 году – 123, в 2022 году – 114, в 2023 году – 107, в 2024 году – 77, а в текущем году – 68 случаев.

Данные факты свидетельствуют об укреплении авторитета института казахстанского гражданства. Уверенность граждан в будущем страны вызвана, в первую очередь, их доверием социально-экономическому и политическому курсу и реформам Главы государства.

