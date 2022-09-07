Политика
Государство – бизнес – человек
Андрей Коваль, кандидат экономических наук, председатель КОФ НПК, член общественного совета Костанайской области

Именно на выстраивание нового вектора данной модели во многом ориентировано Послание Главы государства. При этом одним из самых важных ее элементов станет отказ от доминирующей роли государственного капитализма, от избыточного вмешательства в экономику страны.

К сожалению, сегодня по многим позициям государство перешло в ручной режим регулирования цен и делает это весьма неудачно. Инфляция, по официальным данным статистики, за август составила рекордные 16,1%.

Возьмем самое простое – продовольствие. У нас на региональном уровне утверждается предельная стоимость продуктов питания по ряду позиций. Дошло даже до того, что государство полностью включается в этот процесс: социально-предпринимательские корпорации напрямую закупают товары в стабфонд у производителя, затем выкладывают их в супермаркеты... А что в итоге? Смотрим – не работает эта схема.

Все мы видели, что творилось с сахаром нынешним летом. Товара по 420–480 тенге фактически не было в торговых сетях. А там, где он имелся за эту цену, вводилось ограничение отпуска до 1 кг в руки. А что рынок? А там 900 и 1 000 тенге. Вакханалия – иначе назвать нельзя… Сейчас ситуация выравнивается, но горький осадок от сахарных ценовых ралли остался.

Что двигает экономику? Стремление предпринимателя к доходу, то есть экономический интерес. А там, где потеряны ориентиры, экономика останавливается, а точнее, уходит в тень. Что мы и наблюдаем. Поэтому отказ от таких чрезмерных мер, как госкапитализм и даже прямое ценообразование, которые в действующих условиях еще и не работают, – очень свое­временный и важный шаг.

На самом деле ценами должен руководить сложившийся механизм, где имеются четкие и понятные правила: вот – поставщики, вот – конкуренция, вот – покупатели и мировой рынок... Создание квазигосударственных структур под эгидой всем известного холдинга, где даже у колосса «Казмунайгаза» – убытки, несмотря на значительные преференции, – это ТУПИК.

Государственные структуры должны заниматься совсем другой работой. Они призваны выстраивать рыночный механизм, благодаря которому цены на товары и услуги будут устанавливаться справедливо и на приемлемом уровне. Режим «ручного управления» может включаться только в экстренных случаях и лишь на короткое время.

То есть Президент хотел сказать о том, что Казахстану необходимо вернуться к модели экономики, где государство выстраивает механизм, а четкие законодательные рамки и конкуренция уже влияют на результаты (прибыль, цены). Инструментов косвенного неадминистративного регулирования (налоги, льготы, кредиты) вполне достаточно при справедливом и конкурентном доступе к ресурсам.

Безусловно, здесь тоже возможны колебания цен, но! Что страхует от необоснованного повышения? Давайте возьмем услуги такси. Допустим, один из перевозчиков начинает завышать цены. Какова реакция людей? Они прозванивают фирмы, сравнивают цены, находят подходящий вариант, и тому, кто задрал стоимость, машут ручкой: до свидания! Вот как, несмотря на упрощенный пример, должны регулироваться цены в современной экономике.

Задача государства – на любом рынке предоставить условия и создать конкуренцию!

Что показал пандемический кризис? В любой момент широкая открытость миру может ударить по государству, где 60% товаров и услуг не производятся внутри страны. Закрылись потоки товаров и услуг, в итоге очень многие государства потеряли контроль над ситуацией.

Поэтому крайне важно вернуть предпринимательству доминирующую роль в экономике, по­этапно отходя от неработающей квазигосударственной модели, где с одной стороны наблюдается дефицит подсолнечного масла, дизельного топлива, сахара, а с другой – налицо гигантские бонусы топменеджеров, формирование олигархии и вывод капитала.

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